Autoput Bar-Budimpešta prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradnja kompletne dionice auto-puta od Bara, u novoj geopolitičkoj postavci ima značajno dalekosežnije efekte od regionalnih, i trebalo bi ubrzati izgradnju preostalih dionica, sa Budimpeštom kao krajnjom tačkom.

To je ocijenjeno na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića i ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske, Petera Sijarta.

Kako je saoPšteno iz Ministrastva finansija, ključne teme sastanka bili su projekti u saobraćajnoj infrastrukturi i sagledavanje modaliteta njihovog povoljnijeg finansiranja.

“Zbog jačanja privrednog povezivanja, analizirane su i moguće prilike za intenziviranje saradnje kroz projekte u željezničkoj infrastrukturi, poput rekonstrukcije pružne linije Bar – Beograd”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Damjanovića, infrastrukturni projekti i povezivanje sa susjedima u vrhu je liste prioriteta Vlade, naročito u trenutku mijenjanja globalnih kanala snabdijevanja, kao posljedice rata u Ukrajini.

On je podsjetio da je inicijativi pune valorizacije saobraćajnog koridora Bar – Budimpešta privržen još iz perioda poslaničke aktivnosti.

“Ministar je istakao da resor kojim rukovodi sagledava saobraćajne projekte kroz širu investicionu sliku, posebno uzimajući u obzir njihov efekat kroz zajedničku platformu sa Lukom Bar”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku se, kako se dodaje, podsjetilo na dvogodišnju zainteresovanost mađarske Exim banke za projekat auto-puta i refinansiranje kredita.

Damjanović je zahvalio na interesovanju mađarske strane za kapitalni projekat, navodeći da će Vlada detaljno sagledati inicijativu, a posebno sa aspekta ekonomske i finansijske isplativosti za Crnu Goru, analizirajući prihvatljivost kamatnih uslova i druge važne elemente.

“Ministri su saglasni da su auto-put, željeznica, kao i Jadransko-jonska inicijativa strateški projekti iz ugla bržeg povezivanja i efikasnijeg korišćenja zajedničkih saobraćajnih i energetskih potencijala”, kaže se u saopštenju.

Sijarto je rekao da je zadovoljan namjerama intenziviranja saradnje, očekujući da će se uskoro preći na neophodne tehničke procedure u cilju realizacije obostrano značajnih projekata.

Navodi se da je Sijarto ukazao da je neophodno jačati privredno povezivanje dvije države, sagledavajući ozbiljne ekonomske interese i u bankarstvu i sektoru telekomunikacija.

Damjanović je kazao da cijeni način na koji Mađarska, poštujući evropske vrijednosti, štiti vitalne nacionalne interese, ocijenjujući da Crna Gora, kao mala i ranjiva ekonomija, treba da slijedi takav primjer.

On je naglasio spremnost Crne Gore da iskoristi pojačanu usredsređenost Evropske unije (EU) na Balkan radi ubrzavanja evropskih integracija, ističući de će ova Vlada nastojati da vrati i osnaži povjerenje naših evropskih partnera.

“Crna Gora jedan od strateških partnera Mađarske i njeno što skorije članstvo u EU bezrezervno podržavamo”, poručio je Sijarto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS