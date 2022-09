Atlas kap podnio sudu plan reorganizacije

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Duška Kneževića Atlas kap, vlasnik 99 odsto Meljine kompleksa, koji je u stečaju od kraja maja, podnijela je Privrednom sudu plan reorganizacije.

Bolnica Meljine, kojom je ta kompanija ranije upravljala, u stečaju je od 2019. godine zbog 242 hiljade EUR duga za struju, piše Pobjeda.

Do sada je stečajnom upravniku Ladu Šekularcu prijavljeno 100 miliona EUR potraživanja, ali ta lista još nije konačna. Zato je plan, kako su naveli, sačinjen na osnovu preliminarnih iznosa potraživanja, a nakon ispitnog ročišta zakazanog za 21. septembar biće dopunjen novim podacima, prije nego dođe pred povjerioce na odlučivanje.

Najveće potraživanje prijavio je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, 86 miliona EUR, od čega se 80 miliona odnosi na sudski spor za raskid ugovora o privatizaciji bolnice, a preostali iznos na odštetu. Po šest miliona prijavile su stečajne uprave bivših Kneževićevih banaka Invest i Atlas, dok Atlas kap traži 67 hiljada EUR isplaćenih na ime bruto zarade bivše direktorice Olivere Mihajlović Elez.

Opština Herceg Novi, koja je i inicirala stečaj zbog poreskog duga, prijavila je 845,8 hiljada EUR potraživanja, Uprava prihoda i carina 59 hiljada, a bivša direktorica i jedina zaposlena Ivona Čavić 5,7 hiljada EUR.

U planu, u koji je Pobjeda imala uvid, iz Atlas kapa tvrde da je imovina 50 puta vrednija od potraživanja. Osporavaju kompletna potraživanja zaštitnika i banaka i tvrde da je ukupan dug 978,5 hiljada EUR. Od toga opština, kao razlučni povjerilac, traži 575,5 hiljada, ostatak u trećem isplatnom redu, u koji su svrstana i potraživanja UPIC-a, Atlas kapa i djelimično Čavić, dok su njena preostala potraživanja od 5,5 hiljada u prvom isplatnom redu.

Oni su podsjetili da je sud blokirao imovinu, pa u slučaju bankrotstva ne bi mogla biti prodata, što bi dovelo do višegodišnjeg razvlačenja postupka sa visokim troškovima koji mogu ,,pojesti dobar dio stečajne mase, te sa upitnim ishodom za povjerioce“.

Oni su kazali i da bi prodajom imovine prestale obaveze obavljanja zdravstvene djelatnosti bolnice Meljine što, kako navode, nije ni njihova, a vjeruju, ni namjera povjerilaca. Zato im je cilj, kako navode, da isplate povjerioce i nastave poslovanje kroz upravljanje nepokretnostima koja su u njihovom vlasništvu. Kao stoprocentni vlasnik bolnice, Meljine kompleks posjeduje i objekte površine 9,6 hiljada kvadrata, kao i 33 hiljade kvadrata zemljišta u hercegnovskoj opštini.

U privatizaciju bolnice Meljine prije 14 godina, pored Atlas kapa, ušle su i bivše Kneževićeve banke i bolnica iz Kraljeva Sveti Nikola, za šta je plaćeno 25,1 milion EUR uz obavezu sprovođenja investicionog programa.

Tada je u njihovo vlasništvo ušlo 50 hiljada kvadrata zemljišta sa 19 objekata površine 20 hiljada kvadrata, što je kasnije prenijeto na Meljine kompleks koji je formiran radi realizacije investicionog programa. Dio te imovine prenijet je na bolnicu Meljine, za čiji rad su, kako navode, obezbijedili 12 miliona eura kredita.

Investicioni program, kako su naveli, nijesu mogli da sprovedu, jer im Vlada nije predala sve parcele u skladu sa ugovorom, kao i zbog kašnjenja planske dokumentacije. Kao razlog navode i to što Vlada nije usvajala njihove zahtjeve, promjenu investicione klime zbog svjetske ekonomske krize koja je nastupila nedugo nakon kupovine bolnice, ali i gubitak strateškog partnera zbog sporosti i državne i lokalne administracije.

Konzorcijum je, kako su kazali, bio prinuđen da bolnicu Meljine finansira od preuzimanja sve do 2018. godine. Tvrde da država nije imala pravo da pokrene raskid ugovora zbog nerealizovanih investicija, imajući u vidu da ga sama nije ispoštovala, ocjenjujući da su jedino oni imali pravo da to učine.

Oni tvrde da je stečaj tri puta nezakonito uveden u Meljine kompleks, zbog čega su propali pregovori sa Ministarstvom finansija u vezi mogućeg rješavanja odnosa. Optužuju i sve učesnike u stečajevima, osim Apelacionog suda, da su grubo prekršili njihova prava te da je privremeni stečajni upravnik Saša Zejak insistirao na stečaju, ne vodeći računa o očuvanju imovine i ne preduzimajući ništa da se izbjegne stečaj u bolnici.

Zejak je, kako tvrde, 2018. godine, kao stečajni upravnik Meljine kompleksa, izdao imovinu bolnici Meljine za deset hiljada EUR mjesečno.

“Imajući na umu tržišnu vrijednost nepokretnosti, naknada od deset hiljada EUR je van svake ekonomske visine zakupa, čime je Meljine kompleks direktno oštećen za višemilionski iznos koji predstavlja trošak stečajnog postupka za bolnicu”, navedeno je u planu.

Zbog toga su prošle godine podnijeli tužbu protiv bolnice Meljine u stečaju tražeći naknadu izmakle koristi. Oni tvrde da bolnica, iako je po tom ugovoru trebalo da im plati 460 hiljada EUR, to nije uradila, iako je riječ o prioritetnoj obavezi, a očekuju da bi do kraja realizacije plana po ovom osnovu trebalo da prihoduju dodatnih 370 hiljada EUR.

