ASP: Srazmjerne penzije da ne budu niže od minimalne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pripremila je predloge izmjena Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju (PIO), kojim bi se predvidjelo da iznos srazmjernih penzija ne smije biti manji od minimalne u Crnoj Gori.

Suština izmjena je, kako su objasnili, da se penzionerima koji po osnovu ukupnih srazmjernih dijelova imaju penziju ispod minimalne, uveća iznos od Fonda PIO, tako da njihova penzija ne bude niža od minimalne.

Iz ASP su kazali da će predlozi biti upućeni novoj vladi, nakon što bude konstituisana nakon vanrednih parlamentarnih izbora, jer će ona imati puni politički legitimitet.

Oni su dodali da je, prema podacima koje su dobili od Fonda PIO, najniži iznos srazmjerne penzije u Crnoj Gori u februaru bio 3,18 EUR, a najviši 1,05 hiljada.

U februaru je u Crnoj Gori bilo 5,65 hiljada korisnika srazmjernih penzija, od kojih je 4,15 hiljada imalo srazmjernu penziju ispod 250 EUR.

Prema zvaničnim pokazateljima, minimalna penzija u Crnoj Gori je 253 EUR.

„Međutim, nije poznato koliko je od tih 4,15 hiljada penzionera imalo ukupno mjesečno penziono primanje ispod 250 EUR, odnosno kada se saberu crnogorski i dio penzije iz druge države, koji dobijaju“, rekli su iz ASP.

Oni su naveli da su iz Fonda PIO javno saopštili da nemaju evidenciju koliko je penzionera koji imaju stvarno mjesečno primanje ispod 250 EUR, jer tvde da nemaju podatke o iznosima dijela srazmjerne penzije iz drugih država.

„Na taj način su penzioneri kojima je ukupna penzija, sa svim srazmjernim dijelovima, ispod minimalne praktično diskriminisani u odnosu na ostalu populaciju najstarije dobi, a u javnosti su česti apeli da se država pozabavi njihovim statusom“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS