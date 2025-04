ASP: Nekoliko domaćih trgovina prošle godine zaradilo 35 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUISINESS) – Nekoliko domaćih trgovina, koje slove za vodeće u zemlji, prikazalo je na kraju prošle godine neto dobit od 35,1 milion EUR, od čega na dva trgovačka lanca otpada 27,6 miliona, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.

Kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), to pokazuju finansijski iskazi tih kompanija.

Iz ASP-a su naveli da je najveću dobit lani prikazala kompanija „Voli Trade“ u iznosu od 16,3 miliona EUR.

„Ona na kraju prošle godine ima prikazanih 44 miliona EUR nagomilane dobiti, a prikazala je i isplatu dividende od 5,5 miliona EUR“, kaže se u saopštenju ASP-a.

Navodi se da je ta kompanija danas objavila svoj finansijski iskaz za prošlu godinu, u kojem je prikazala prosječan broj uposlenih tokom 2024. godine od 2.367.

Iz ASP-a su kazali da je kompanija „Hard Discount Laković“ prošle godine prikazala neto dobit od 11,3 miliona, a ima nagomilane dobiti od 41,7 miliona EUR.

„Nije prikazala isplatu dividende, a prosječno je lani upošljavala 1.601 zaposlenog“, dodaje se u saopštenju.

Kompanija „Idea-CG“ je, kako su naveli iz ASP-a, u 2024. godini prikazala dobit od 4,7 miliona EUR.

„Ovaj trgovački lanac je lani smanjio svoj nagomilani gubitak sa 20 miliona EUR u 2023. godini na 15,1 milion u 2024. Na kraju prošle godine imala je 2.519 zaposlenih“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Iz te NVO su naveli da je firma „Franca Marketi“ ostvarila 598 hiljada neto dobiti u prošloj godini.

„Njena neraspoređena dobit iznosi 11,7 miliona EUR, a tokom prošle godine prikazuje prosječan broj uposlenih od 52“, kazali su iz ASP-a.

Prema njihovim riječima, trgovačka firma „Domaća trgovina“ ostvarila je lani neto dobit od 2,3 miliona EUR.

„Nagomilani gubitak je smanjila sa 25,9 miliona EUR iz 2023. godine na 23,5 miliona u prošloj godini, a na kraju koje je prikazala je da upošljava 1.323 radnika“, kaže se u saopštenju.

