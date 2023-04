ASP: Bez antikoruptivne klauzule u ugovoru za Institut Igalo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Manjinsko-tehnička Vlada nastavila je privatizaciju Instituta Igalo bez postojanja biznis plana i izvještaja o procjeni vrijednosti, na bazi zastarjelog informativnog memoranduma i nacrta kupoprodajnog ugovora iz 2018, koji nema ni antikoruptivnu klauzulu, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.

„Nacrt kupoprodajnog ugovora pripremali su pravni savjetnici bivše vlade Demokratske partije socijalista (DPS), koja je tender pokrenula 2018. godine, da bi ga dvije godine kasnije proglasila neuspjelim, a suština antikoruptivne klauzule jeste da se ugovor smatra ništavim, ukoliko je zaključen uz kršenje antikoruptivnih pravila“, objasnili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Oni su dodali da nijedan privatizacioni ugovor bivših DPS vlada, kojima su brojni domaći resursi i firme rasprodati u bescjenje, nije imao te klauzule.

„Izgleda da to nije bilo ni u fokusu manjinsko-tehničke Vlade, iako njen premijer, makar u javnim nastupima, ističe borbu protiv korupcije“, rekli su iz ASP-a.

Nacrt kupoprodajnog ugovora, kako su objasnili, daje mogućnost kupcu da, uz saglasnost vlade, može prodati, otuđiti ili ustanoviti teret nad dijelom ili imovinom kompanije u cjelosti, što mu u praksi može obezbijediti dobijanje kredita kroz uspostavljanje hipoteka nad vrijednom imovinom Instituta.

„Time bi kupac faktički mogao da finansira investicioni program, umjesto da donese svoj novac“, precizirali su iz ASP-a.

Oni su naveli da socijalni program traje tri godine, nakon čega kupac ima potpunu slobodu da odluči koliko radnika da zadrži. Novi kolektivni ugovor za zaposlene Instituta već dugo se ne donosi, pa u pokrenutom privatizacionom procesu treba tražiti direktne razloge zašto se to ne čini, dok je nacrtom ugovora predviđena i arbitraža u Beču, po pravilima Međunarodne trgovinske komore.

„Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na upit o pravnom osnovu po kojem je odlučeno da se nastave pregovori za prodaju državnih akcija u Institutu, ASP-u dostavio presudu Upravnog suda, kojim je poništeno rješenje ranijeg Savjeta za privatizaciju iz maja 2020. godine o neuspjelom tenderu za prodaju 56,4 odsto akcija kompanije“, rekli su iz Akcije za socijalnu pravdu.

Upravni spor je pokrenuo konzorcijum Philibert i Vile Olivia, koji su uložili prigovor. Upravni sud nije doveo u pitanje pravo tenderske komisije da odbije ponudu u svim fazama postupka, ali je formalno našao propust da se prigovor odbija pozivanjem na član Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera, koji se odnosi na ovlašćenje da se odbije ponuda.

„Manjinska vlada nije iskoristila pravo da se žali na presudu Upravnog suda, makar prema onome što je dostavljeno ASP-u, već da ekspresno formira novu tendersku komisiju i nastavi prodaju sa istim konzorcijumom, iako ni u jednom privatizacionom propisu ne piše da se postupak nastavlja na osnovu sudske odluke, a posebno što je u međuvremenu protekao rok od čak pet godina i naročito ne na bazi starog nacrta ugovora“, saopštili su iz ASP-a.

Savjet za privatizaciju navodi i da, u okviru tenderske dokumentacije, ne posjeduje izvještaj o procjeni vrijednosti Instituta, koji se nalazi na samoj obali mora i na izuzetnoj lokaciji. Poslednji finansijski izvještaj kompanije pokazuje da je prema poslednjoj procjeni s kraja 2020. godine vrijednost bila oko 120 miliona EUR.

Iz ASP-a su kazali da je tenderska komisija formirana sa devet članova, kao i da je za člana imenovana i Zaštitnica imovinsko pravnih interesa.

„Upravo ta insitucija je zastupala interese države na Upravnom sudu, te je potpuno nejasno zašto se njen predstavnik uključuje i u donošenje odluke o privatizaciji“, kazali su iz ASP-a.

Oni su poručili da Institut, sa višedecenijskom tradicijom turističko-zdravstvenog liječenja, trenutno preživljava najteži period svog postojanja, a zaposleni mjesecima pozivaju Vladu da im pomogne i obezbijedi milionsku pozajmicu za plate.

„U istom periodu krajem prošle godine, kada je promptno odlučila da požuri sa prodajom Instituta, manjinsko-tehnička Vlada je platila 6,3 miliona EUR za luksuzne prostorije u Podgorici, a za smještaj Državne revizorske institucije, koja će uskoro raditi reviziju potrošnje iz državne kase“, zaključuje se u saopštenju.

