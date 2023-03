ASK istražuje novi angažman Marka Čanovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak protiv bivšeg pomoćnika ministra održivog razvoja i turizma Marka Čanovića zbog sumnje da je prekršio zakon zastupanjem kompanije sina predsjednika države, Blaža Đukanovića, potvrđeno je Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore.

Promjenom vlasti Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u međuvremenu trasformisano u Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Zakonom su propisana dvogodišnja ograničenja po prestanku javne funkcije, koje, između ostalog, uključuju zasnivanje radnog odnosa sa pravnim licem koji ostvaruju korist na osnovu odluka organa vlasti u kojem je javni funkcioner obavljao funkciju, prenose Vijesti.

Čanoviću tek u aprilu ističe dvogodišnja ograničenja propisana zakonom.

Vlada Zdravka Krivokapića je na sjednici 8. aprila 2021. godine donijela odluku o prestanku mandata Čanoviću na mjestu direktora Direktorata za razvoj stanovanja u tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja i turizma. U aprilu prošle godine, Čanović je imenovan za direktora i ovlašćenog zastupnika BB Invest group, čiji su suvlasnici Blažo Đukanović i njegov partner Ivan Burzanović.

Imenovanje u aprilu je potvrđeno i Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) iz Uprave prihoda i carina.

BB Invest group registrovana je u januaru prošle godine, a kao njena djelatnost navodi se izgradnja stambenih i nestambenih zgrada. Ta kompanija je na ljeto u Kolašinu počela gradnju 15 miliona EUR vrijednog kompleksa sa kondo hotelom Wolf Condominium.

Izvršni direktor BB Invest Group Marko Čanović kazao je u julu da je cilj projekta da stvori mirno planinsko mjesto za odmor i investiciju, a Kolašinu dodatan stimulans za ekonomski prosperitet.

”Ovim projektom postajemo sastavni dio jedne važne zajednice i naša odgovornost kao investitora je da je podržavamo i da, kroz komunikaciju sa mještanima, kontinuirano učestvujemo u obogaćivanju turističke ponude Kolašina i to je obaveza koju kao kompanija ozbiljno shvatamo. Ne manje važno, razvoj ovog kompleksa pružiće značajne mogućnosti za zaposlenje stanovništvu iz ovih krajeva, imajući u vidu da će, kada kondo hotel bude otvoren, cjelokupni kompleks zapošljavati gotovo 100 ljudi kroz različite modele i okvire, što je velika šansa i za razvoj lokalne ekonomije”, rekao je tom prilikom Čanović.

Samo dva mjeseca poosnivanju, BB Invest group podnosi Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zahtjev za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekte za projekat u Kolašinu. Zahtjev potpisuje Tijana B. Tijana Babić je prije Čanovića bila izvršna direktorica i ovlašćena zastupnica kompanije.

Glavni državni arhitekta Marko Žižić dao je 6. aprila saglasnost na projekat, a samo dva dana kasnije podnijeta je prijava poreskim vlastima da se Čanović upiše kao novi direktor firme.

Ministarstvu je 21. jula stigla prijava građenja objekta od te kompanije. U prijavi početka građenja nijesu ispunjeni podaci koji se tiču ličnih podataka osobe zadužene za kompaniju, koju u tom trenutku zastupa Čanović.

Čanović nije odgovorio na pitanja i poruke CIN-CG da li je konsultovao Agenciju prije preuzimanja direktorske pozicije u kompaniji u vlasništvu sina šefa države, a ni da li je učestvovao prethodno u izradi planskih dokumenata za teritoriju opštine Kolašin. CIN-CG je poslao i pitanja Ministarstvu o tome da li je Čanović učestvovao u izradi planskih dokumenata za Kolašin kao dugogodišnji pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma, u čijem portfoliju je i izrada planskih dokumenata.

Iz Ministarstva su kazali da nije učestvovao u izradi bilo kog planskog dokumenta za oblast Kolašina.

Na odgovore o pitanju angažmana Čanovića i odredbi Zakona o sprečavanju korupcije nijesu odgovorili ni Blažo Đukanović i Burzanović.

