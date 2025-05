Armenko: Alabar zainteresovan za Buljaricu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Mohamed Alabar, zainteresovan je da uloži u Buljaricu i napravi najljepšu uvalu, ali je neophodno izjašnjenje države da li joj je potreban kao investitor, saopštio je predsjednik Udruženja zakupaca plaža, Ilija Armenko.

On je u emisiji Okvir, koja se emituje na TVCG, saopštio da mu je Alabar tokom razgovora u jednom podgoričkom hotelu rekao da je prevaren kada je u pitanju Ulcinj, ali da je zainteresovan da uloži u Buljaricu.

“Rekao je da će da napravi najljepšu uvalu na svijetu i da se izjasnimo da li želimo njega kao investitora ili ne, pošto je na motiku i krampu izbačen iz Ulcinja. Čovjek je rekao da je u Ulcinju prevaren, te da advokati tu nijesu dobro objasnili“, naveo je Armenko, prenosi portal RTCG.

On tvrdi da je htio da u Ulcinju na dijelu plaže napravi najljepši plažni bar na svijetu, ali da Ulcinjani to nijesu dozvolili i da se ispostavilo da lokalitet koji je htio da uzme ima 18 djelova.

„On je rekao da ga više ne interesuje Ulcinj, ali da bi razgovarao o Buljarici, na šta smo mu rekli da je dobrodošao, pa ako se dogovorimo – dogovorimo. Rekli smo da javni interes ne dolazi u obzir, niti ekspropriacija, već samo poštena pogodba sa vlasnicima zemlje, državom i crkvom”, naveo je Armenko.

On je pozvao premijera Milojka Spajića, predsjednika države Jakova Milatovića i ministarku javnih radova Majdu Adžović i predsjednika budvanske opštine Nikolu Jovanovića da se dogovore.

Armenko smatra i da Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koji je ranije potpisan sa UAE, nije sveto pismo, te da se može korigovati.

“Ako je nešto sporno, ja garantujem da će Spajić to da uradi. I pazite, velika je ljubomora i neinformisanost građana. Znači, to je osnovni problem kod nas. Zato treba da sjednemo. Ulcinjani ne žele, a mi u Buljarici hoćemo”, poručio je Armenko.

On je kazao da su svi mještani Buljarice, Reževića i Petrovca za investicije.

“Dakle svi su za investicije i da se s nama razgovara koje su to investicije i šta mi hoćemo. Dogovor kuću gradi, a mi ako se dogovorimo, to je to. To je javni interes. Nije javni interes da neko hoće da mi uzme kuću, da neko hoće da mi uzme zemlju za pet EUR. Javni interes je da mi sjednemo svi i da se dogovorimo”, zaključio je Armenko.

Adžović je u emisiji saopštila da u utorak na sjednici Skupštine očekuje ponovno izglasavanje Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE.

„Očekujem da ćemo u utorak, za kada je odložena sjednica parlamenta, imati isti ishod”, poručila je Adžović.

