Aquamont odustao od podnijete žalbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konzorcijum kojeg predvodi kompanija Aquamont iz Herceg Novog odustao je od podnijete žalbe na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju je donio Rudnik uglja, a kojom je izabran najpovoljniji ponuđač za projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine.

Iz Rudnika uglja su rekli da su se tom zvaničnom informacijom iz Komisije za javne nabavke stekli uslovi za finalne radove na projektu koji je od ključne važnosti za cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore.

“Žalbeni navodi hercegnovske kompanije uopšte se nijesu odnosili na razloge iz kojih je njihov konzorcijum isključen iz postupka javne nabavke, već se osporavala dokumentacija izabranog ponuđača. Žalbeni postupak dodatno bi prolongirao i potencijalno mogao da dovede do toga da se projekat ne sprovede u neophodnom roku, što bi izazvalo nesagledivu štetu po elektroenergetski sistem Crne Gore”, podsjetili su iz kompanije.

Tenderska komisija Rudnika uglja je konzorcijum predvođen kompanijom Aquamont isključila iz postupka javne nabavke zbog nepotpune dokumentacije o ispunjenosti uslova sposobnosti preduzeća.

“Iako je postupak sada okončan na potpuno zakonit i transparentan način i u najboljem interesu Rudnika uglja i države, važno je podsjetiti da su od raspisivanja tendera naša kompanija i izvršni direktor Nemanja Laković, bili izloženi velikim pritiscima za odlaganje tendera, a o svim uslovljavanjima obaviješteni su i nadležni organi. Da li je vršen pritisak na ostale aktere procesa, prije svega kompaniju Aquamont, oko podnošenja i povlačenja žalbe, kako su naveli pojedini mediji, pitanje je za njih i nadležne institucije”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da posljednjih dana nijesu gubili vrijeme u pisanju demantija na organizovane medijske napade na njihovu kompaniju i Lakovića, jer ti mediji od njih nijesu tražili informacije o postupku, čime su pokazali profesionalnost i osnovni principi novinarskog kodeksa i etike, te pravo javnosti da čuje drugu stranu.

“Važno je imati u vidu da ni u jednom trenutku i ni u kom obliku ovi pritisci i iznošenje netačnih, tendencioznih i spekulativnih informacija, nijesu uticali na postupak niti na našu odlučnost da se on sprovede što efikasnije i u cjelosti u skladu sa pozitivnim propisima”, rekli su iz Rudnika uglja.

Oni su naveli da su za samo godinu odblokirali najznačajniji projekat, riješili probleme sa dozvolama, izveli značajan dio radova i završili uspješno tenderske procedure. Menadžment Rudnika će nastaviti kao i do sada, da umjesto neprimjerenog populizma kojem su skloni njihovi dežurni kritičari, praktikuje ozbiljan i marljiv rad, što pokazuju najbolji finansijski i proizvodni rezultat kompanije u protekloj godini.

“Sa ovim projektom uveliko se kasnilo zbog neadekvatnih odluka u ranijem periodu i UT uslova iz 2019. godine po kojima projekat nije mogao biti realizovan. Novi menadžment Rudnika uglja je odmah po stupanju na dužnost preduzeo odgovarajuće mjere, pa je došlo do značajnog ubrzanja radova na projektu, kao i velikih finansijskih ušteda budući da je Rudnik samostalno i uspješno izveo radove u vrijednosti od 2,96 miliona EUR”, precizirali su iz kompanije.

Nakon potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova ulaze, kako su rekli, u trku sa vremenom, jer projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine moraju završiti do kraja ove građevinske sezone, što je duplo manje vremena u odnosu na projektovano.

“Ohrabruje nas činjenica da je najpovoljniji ponuđač kompanija sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, koja između ostalog, posljednjih godinu realizuju projekat izgradnje obaloutvrda na rijeci Lim u Beranama i Bijelom Polju, koji finansira Svjetska banka”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS