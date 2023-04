Anžur za direktora To Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora To Montenegra najvjerovatnije će Vladi predložiti da za izvršnog direktora te kompanije izabere slovenačkog stručnjaka Marka Anžura, saznaju Vijesti.

Za njegov izbor najviše se zalažu predsjednik Odbora Pavle Ljesar i član Orhan Hodžić.

Anžur je iskustva u avijaciji počeo da stiče u aprilu 2012. godine kada je postao glavni komercijalista u slovenačkom avio-prevozniku Adria Airways. U decembru iste godine postao je izvršni direktor i predsjednik borda direktora te kompanije, gdje se zadržao sve do marta 2016. godine. U kompaniji je u septembru 2019. godine zvanično proglašen bankrot.

Nakon odlaska iz Adrie, Anžur je bio menadžer ili konsultant u kompanijama Stobart Air, Stobart Air Holdings i UNEX Management Consulting iz Hamburga, koja se bavi konsaltingom u vazduhoplovstvu, gdje radi i sada i gdje je njegova pozicija navedena kao partnera.

Nije poznato kada će se Vlada izjasniti o njegovom izboru. Na konkursu se bilo prijavilo sedam kandidata – Igor Pavićević, Dražen Ćorović, Mark Anžur, Vejn Pirs, Vuk Stojanović, Danilo Lakić i Goran Jandreoski.

