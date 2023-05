Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi izvršni direktor nacionalne avio-kompanije ToMontenegro, Mark Anžur, još nije preuzeo dužnost, jer čeka odobrenje radne dozvole, potvrđeno je portalu RTCG.

Slovenca je Vlada izabrala za direktora 4. maja, ali bez radne dozvole ne može da potpiše ugovor o radu, niti da se registruje u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). Zakonski rok za dobijanje radne dozvole je 15 dana.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, je za portal RTCG kazao da su ga kolege iz ToMontenegra informisale da je proces dobijanja dozvole za Anžura u toku i da se finalizacija očekuje krajem ove sedmice.

“On je od danas tu i pokušaće da intenzivira te aktivnosti. Ovlastio je advokatsku kancelariju da pomogne u tome”, rekao je Šahmanović.

Anžur će na mjestu prvog čovjeka državne avio-kompanije naslijediti vršioca dužnosti direktora Sašu Radovića, za koga je Uprava za inspekcijske poslove (UIP) utvrdila da je nezakonito angažovan jer prethodno nije vratio otpremninu Budvanskoj rivijeri. Promjena izvršnog direktora dolazi uoči predstojeće ljetnje sezone, za koju je ToMontenegro već zakupio Airbus 320 kojim je planirao da preveze 130 hiljada putnika.

Ugovorom o radu, koji je Vlada usvojila 4. maja, predviđeno je da Anžur mjesečno zarađuje 3,5 hiljada EUR neto, uz uvećanje za minuli rad.

Kompanija će mu plaćati hiljadu EUR mjesečno za stan, dok će u slučaju pozitivnog EBITDA rezultata ToMontenegra na kraju godine dobiti 14 hiljada EUR bonusa.

Slovenac je skoro četiri godine bio izvršni direktor i predsjednik borda direktora Adria Airways-a, u kojem je proglašen bankrot 2019. Nakon toga bio je angažovan kao vazduhoplovni konsultant u više evropskih avio-kompanija.

Anžur je jedan od oko dvije hiljade stranaca koji, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), trenutno čekaju na dobijanje dozvole za rad u Crnoj Gori.

“To su dozvole koje čekaju na dopunu. Potrebno je da poslodavac dopuni dokumentaciju i dozvole koje su u roku rješavanja. Prije par dana smo poslali instrukcije područnim jedinicama policije u primorskim opštinama da se zahtjevi rješavaju u zakonskom roku i da se prioritet da dozvolama za sezonsko zapošljavanje”, rekao je portalu RTCG načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisije u MUP-u, Dragan Dašić.

Taj resor je, kako je naveo Dašić, od početka godine primio ukupno 15 hiljada zahtjeva za izdavanje radnih dozvola. U prva četiri mjeseca ove godine dostavljeno je pet hiljada zahtjeva više u odnosu na isti period prošle godine.

“Većinom su stranci iz regiona ti koji čekaju dozvolu za zapošljavanje. Bezbjednosne provjere traju osam do devet dana i teško je dozvolu dobiti za manje od 15 dana, a često i za 20”, zaključio je Dašić.

