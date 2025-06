Američko-kineski pregovori podigli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 68 USD, uz optimistična nagađanja ulagača da bi američko-kineski pregovori o trgovini mogli otkloniti prijetnju za ekonomski rast i potražnju za naftom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 55 centi i iznosila je 67,59 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 63 centa višoj cijeni od 65,92 USD.

Trgovci su se ove sedmice fokusirali na pregovore SAD-a i Kine o trgovini, prenosi Hina.

Razgovori su počeli u ponedjeljak u Londonu, a nastavljeni su i u utorak, raspirivši nadu da bi Vašington i Peking mogli pronaći rješenje za trgovinske nesuglasice i otkloniti prijetnje ekonomskom rastu i potražnji za energentima.

“Pregovori idu dobro”, rekao je u ponedjeljak američki predsjednik Donald Trump, dodavši da mu od tima iz Londona stižu “samo dobri izvještaji”.

SAD bi, prema riječima savjetnika Bijele kuće za ekonomiju, Kevina Hasseta, mogao ukinuti kontrolu izvoza proizvoda poput poluprovodnika, ako Kina ubrza isporuku tehnoloških minerala i magneta.

„Razgovori o trgovini unijeli su dozu optimizma. Tržište iščekuje što će se izroditi iz svega toga i to podržava cijene”, smatra Harry Tchilinguirian iz Onyx Capital Grupe.

Američko-kineski pregovori ublažili su zabrinutost za potražnju, a cijene je podržao i izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u maju, napominju analitičari Goldman Sachsa, koji je pokazao tek nešto manje novootvorenih radnih mjesta nego u prethodnom mjesecu.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpw nafte njenih članica poskupio 1,16 USD, na 66,48 USD.

