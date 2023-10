Američke sankcije prevoznicima podigle cijene nafte iznad 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u petak na međunarodnim tržištima iznad 89 USD nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) izrekle prve kazne za servisiranje izvoza ruskih pošiljki s prekoračenim cjenovnim limitom, raspirivši zabrinutost za snabdjevanje.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 3,3 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 89,3 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 86,23 USD, prenosi Hina.

Tržišta su na kraju sedmice uzdrmale američke sankcije vlasnicima tankera koji su prevozili ruske barele sa cijenama višim od 60 USD. Cjenovni limit utvrđen je na nivou grupe G7 kako bi se smanjio ruski prihod od prodaje nafte i, posredno, kapaciteti za finansiranje rata u Ukrajini.

Rusija je drugi najveći svjetski proizvođač nafte i veliki izvoznik, a stroži američki nadzor njenih isporuka mogao bi smanjiti snabdjevanje, strahuju na tržištima.

“Tržište je i dalje fokusirano na teškoće u snabdjevanju”, napisao je Daniel Hynes iz ANZ-a u bilješci, dodajući da su cijene na početku trgovine skočile zbog odlučnijeg sprovođenja američkih sankcija.

Američke kaznene mjere nadovezale su se na sukob na Bliskom istoku, ključnoj regiji za proizvodnju nafte, nakon upada islamističke palestinske naoružane grupe Hamas iz Pojasa Gaze u Izrael i odgovora izraelskih oružanih snaga.

“Geopolitički ‘dodatak’ na rizik još nije isključen i vjerovatno će podržavati cijene nafte na kratki rok”, rekao je Kelvin Wong iz singapurske OANDA-e.

Wong je dodao da tržišta najviše strahuju od ograničenja snabdjevanja s Bliskog istoka i iz Rusije.

Sukob je do sada tek umjereno uticao na cijene nafte, primijetili su u bilješci analitičari Commerzbanka Thu Lan Nguyen i Carsten Fritsch u bilješci.

“Zasada nema znakova da će se vodeće zemlje proizvođači nafte u regiji direktno uključiti u vojni sukob, što bi moglo značajno ograničiti njihovu proizvodnju sirove nafte”, rekli su Nguyen i Fritsch.

Analitičari skok cijena pripisuju i procjeni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) o padu zaliha na kraju godine.

“Raspoloženje se poboljšalo i nakon što je OPEC objavio da u ovom tromjesečjju očekuje pad zaliha sirove nafte tri miliona barela dnevno. Procjena ne uzima u obzir moguće nove poremećaje u snabdjevanju zbog rata Izraela i Hamasa”, naveo je David Hynes iz ANZ-a.

OPEC je odvojeno izvijestio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 46 centi, na 89,43 USD.

