Američke investicije dobrodošle u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američke investicije u energetici, ali i svim drugim oblastima, su veoma dobrodošle u Crnu Goru, saopštio je ministar vanjskih poslova, Filip Ivanović u Stejt Departmentu.

On se sastao sa visokim predstavnicima američke administracije, a u fokusu razgovora bilo je jačanje bilateralne saradnje, kao i podrška Sjedinjenih Američkih Država (SAD) reformama i unapređenju demokratskih kapaciteta crnogorskog društva.

Sa pomoćnikom državnog sekretara za energetske resurse Džefrijem Pjatom, razgovarao je o mogućnostima za dinamiziranje saradnje u oblasti energetike, sa posebnim osvrtom na projekte iz domena obnovljivih izvora energije.

Ivanović je govorio o investicionim potencijalima ali i napretku ostvarenom na planu obezbjeđivanja alternativnih izvora energije.

Pjat je pozdravio posvećenost Crne Gore izgradnji energetske nezavisnosti, istakavši da će SAD nastaviti da podržavaju takve politike, kao i da su zainteresovani za afirmaciju projektnih ideja i intenzivnije bilateralne kontakte u ovoj oblasti.

Istovremeno je ocijenio važnim to što je Evropa uspješno smanjila energetsku zavisnost od Rusije u prethodnom periodu.

U razgovoru sa prvom zamjenicom pomoćnika državnog sekretara za ekonomske poslove, Ejmi Holman istaknut je obostrani interes za snaženje ekonomske saradnje.

Sagovornici su ocijenili da je pokretanje ekonomskog dijaloga između dvije zemlje izraz spremnosti i SAD-a i Crne Gore, da se posebno posvete ekonomskoj saradnji i iskorištavanju investicionih potencijala, imajući u vidu izražen interes američkih kompanija za ulaganja i pokretanje novih biznisa u Crnoj Gori.

Na liniji započetog dijaloga i formiranih radnih tijela, Ivanović i Holman su razgovarali o daljem planu aktivnosti i održavanju drugog sastanka, ocijenivši da je cilj ne samo ojačati ekonomsko partnerstvo sa Crnom Gorom, već kroz projekte podstaći dalji razvoj zemlje, a time i napredak ka pristupanju Evropskoj uniji.

Ivanović se sastao i sa zamjenicom pomoćnika državnog sekretara za demokratiju, ljudska prava i rad, Nikol Čalik.

On je predstavio vanjskopolitičke prioritete naše zemlje, među kojima posebno mjesto zauzima što skorija integracija u EU.

“U potpunosti smo posvećeni implementaciji reformi iz EU agende, to je apsolutni prioritet Vlade, ali i cijelog društva”, rekao je Ivanović.

On je ukazao na namjeru Crne Gore da ostvari veću vidljivost na multilateralnom planu, prvenstveno kroz jačanje aktivnosti u okviru Ujedinjenih nacija, te na toj liniji, upoznao sagovornicu sa kandidaturom za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti UN za period 2026-2027.

Na sastanku je bilo riječi i o unapređenju slobode medija, kao i o reformama izbornog sistema, u skladu sa preporukama ODIHR, što će predstavljati prioritet Vlade u narednom periodu.

Ivanović je kazao da je zahvalan na kontinuiranoj podršci SAD-a reformskim procesima u našoj zemlji, posebno kada je riječ o jačanju borbe protiv korupcije.

Obostrano je izraženo zadovoljstvo saradnjom i napretkom koji je Crna Gora ostvarila u oblasti sprječavanja trgovine ljudima.

U okviru radne posjete SAD-u, Ivanović je prisustvovao i Molitvenom doručku, koji se, tradicionalno, održava svakog prvog četvrtka u februaru, a pored sastanaka sa američkim zvaničnicima, tokom boravka u Vašingtonu, imao je odvojene susrete i sa predstavnicima tink tenk i akademske zajednice.

