AmCham sjutra organizuje konferenciju Otvoreno sa premijerom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američka privredna komora (AmCham) organizovaće sjutra u hotelu Hilton konferenciju pod nazivom Otvoreno sa premijerom.

Iz Am Cham-a su rekli da će na događaju obratiti predsjednica Upravnog odbora AmCham-a, Sanja Ćalasan i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke.

Nakon uvodnih izlaganja slijedi Otvoreno sa premijerom gdje će izvršni direktor AmCham, Marko Miročević, predstaviti Izvještaj o poslovnom ambijentu za 23/24.

“Nakon toga uslijediće razgovor o ključnim pitanjima koja oblikuju poslovni ambijent, u kojem će učestvovati predsjednik Vlade Milojko Spajić”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS