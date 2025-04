AmCham domaćin konferencije koja okuplja AmCham-ove iz cijele Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham) biće domaćin AmChams in Europe (ACE) Best Practice Sharing konferencije, koja će se održati u oktobru.

„Ovaj dugo očekivani događaj okupiće izvršne direktore, lidere u industriji, poslovne profesionalce i stručnjake za politike iz cijele Evrope, koji će diskovati o ključnim pitanjima važnim za biznis i investiranje“, navodi se u saopštenju AmChama.

Konferencija ACE 2025 pružiće platformu za diskusiju o ključnim poslovnim pitanjima dok istražuje evoluirajuću ulogu američkih privrednih komora u današnjem poslovnom okruženju koje se brzo mijenja.

“Sa fokusom na razmjenu znanja i saradnju, konferencija će pružiti vrijedan uvid u ključne izazove i mogućnosti”, dodaje se u saopštenju.

Izvršni direktor AmCham-a, Marko Miročević, kazao je da su ponosni što su domaćin ACE konferencije u Crnoj Gori, zemlji poznatoj po svojoj jedinstvenoj kulturi, zadivljujućim pejzažima i potencijalu za brzo rastuće poslovno okruženje.

Prema njegovim riječima, ova konferencija predstavlja nevjerovatnu priliku da okupe lidere, izvršne direktore i zainteresovane strane iz cijele Evrope i šire, podstičući saradnju i razmjenu ideja.

„Čast nam je što podržavamo ovaj važan događaj, jer smo kontinuirano posvećeni razvoju međunarodnih poslovnih i trgovinskih odnosa“, rekao je Miročević, ističući da AmCham time stvara mogućnosti, što upravo i jeste misija Komore.

ACE okuplja 50 američkih privrednih komora iz 48 zemalja Evrope i Evroazije. Zajedno predstavlja više od 17 hiljada američkih i evropskih kompanija koje posluju u Evropi, a tradicionalno ih povezuje s ključnim stejkolderima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Posljednja ACE konferencija održana je u Lisabonu. Kor konferencije čini dodjela nagrade Creative Network Award za izuzetne inicijative i projekte AmChama, koja teži da podstiče inovativne pristupe koji doprinose kontinuiranom učinku AmCham mreže.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS