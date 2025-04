Ambiciozni investicioni planovi CEDIS-a i za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributnivni sistem (CEDIS) je kroz investicione planove za ovu godinu opredijelio preko 30 miliona EUR, čijom će realizacijom biti unaprijeđen elektrodistributivni sistem i postignuti zahtijevani standardi kada je u pitanju isporuka električne energije.

„Opredijeljena sredstva u odnosu na prethodnu godinu veća su oko šest miliona EUR, što jasno govori da su planovi naše kompanije iz godine u godinu sve ambiciozniji, a radovi na elektrodistributivnoj mreži sve intezivniji i zahtjevniji“, navodi se u saopštenju CEDIS-a.

Analiza postojećeg stanja elektrodistributivnog sistema, kao i procjena rizika realizacije, odredila je prioritetne investicione projekte za ovu godinu, kako u primarnoj, tako i u sekundarnoj mreži.

Realizacijom tih projekata, kako su kazali iz CEDIS-a, očekuje se ostvarivanje više pozitivnih efekata – povećanje kapaciteta u cilju priključenja novih korisnika, poboljšanje naponskih prilika, povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja, kao i smanjenje gubitaka električne energije.

Pored investicija čiji je početak realizacije planiran za ovu godinu, nastavljaju se aktivnosti na projektima čija je priprema i realizacija počela u prethodnom periodu.

Upravo su takve investicione aktivnosti na šest trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV.

Iz CEDIS-a su najavili da će u narednom periodu početi aktivnosti na realizaciji više značajnih investicija u primarnoj mreži, od kojih su najznačajnije izgradnja dvije trafostanice 35/10 kV Tivat 3 i Rijeka Crnojevića, kao i izgradnja 35 kV postojenja u TS 110/35 kV Buljarica – Kufin, 10 kV postrojenja u TS 110/10 kV Podgorica 7, kao i u neposrednoj blizini mHE Rijeka Mušovića.

„Planirana je i rekonstrukcija sedam trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV – Tuzi, Unač, Ptič, Andrijevica, Velika Plaža 1 i 2 i Čanj, kao i rekonstrukcija postojećeg razvodnog postrojenja 35 kV Buče“, rekli su iz CEDIS-a.

Kompanija je u plan za ovu godinu uvrstila i nabavku kompozitnog provodnika i ovjesnog materijala za zamjenu postojećeg užeta na postojećim dalekovodima 35 kV, vrijednosti oko 1,2 miliona EUR, kao i nabavku i ugradnju reklozera na dalekovodu 35 kV, vrijednosti oko 200 hiljada EUR.

CEDIS će iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijednog 35 miliona EUR, finansirati realizaciju projekta uvođenja SCADA i ADMS sistema, kao i nabavku određene količine brojila novije generacije.

„Uvođenje SCADA i ADMS sistema predstavlja ključni korak ka modernizaciji elektrodistributivne mreže i zasigurno će značajno poboljšati pouzdanost, efikasnost i sigurnost elektroenergetskog sistema“, dodaje se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su podsjetili da je početkom decembra prošle godine Odbor direktora Svjetske banke (SB) odobrio kreditiranje za realizaciju Projekta dekarbonizacije energetskog sektora Crne Gore.

Implementacijom ovog projekta predviđena je zamjena sedam 35 kV postrojenja u trafostanicama 110/35 kV u postrojenjima koja su otkupljena od Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u prethodnom periodu, kao i zamjena 36 starih transformatora prenosnog odnosa 35/10 kV novima sa smanjenim gubicima u skladu sa zahtjevima druge faze Pravilnika o ECO-Dizajnu transformatora.

„Sami ugovor o kreditu između SB i Ministarstva finansija je potpisan krajem prethodne godine, dok su uslovi za efektivnost zajma ispunjeni 14. februara ove godine“, rekli su iz CEDIS-a.

Pored navedenih objekata primarne mreže, kompanija radi i na polaganju elektroenergetske infrastrukture u okviru izvođenja radova na bulevaru Jaz – Tivat, kao i na samom bulevaru kroz Tivat.

Prethodno je pripremljena projektna dokumentacija, a vrijednost te investicije CEDIS-a iznosi oko pet miliona EUR.

Na nivou sekundarne distributivne mreže, planirane su aktivnosti na 268 projekata izgradnje novih trafostanica 10/0,4 kV, kao i ugradnju reklozera na dalekovodu 10 kV, te rekonstrukciju postojećih trafostanica 10/0,4 kV u koje će se ugraditi novi SN i NN blokovi i transformatori 10/0,4 kV, ukupne vrijednosti preko šest miliona EUR.

„Neupitan je i nastavak daljih aktivnosti na projektu revitalizacije SN i NN mreže, pa su i u tom cilju planirana ulaganja tokom ove godine u iznosu od devet miliona EUR. Ovim projektom predviđena je revitalizacija četiri 10 kV dalekovoda – Novo selo, Arbaneš, Pavino polje i Strahov do“, precizira se u saopštenju.

Na tim elektroenergetskim objektima zamijeniće se gotovo 1,5 hiljada stubova i revitalizovati 52 trafostanice naponskog nivoa 10/0,4 kV.

Takođe, kako su najavili iz CEDIS-a, nastavlja se i ugradnja novih brojia i izmještanje mjernih mjesta, a u planu je i pokretanje IV faze AMM projekta u koji će se uložiti oko 12 miliona EUR.

