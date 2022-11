Ambicija da otvore hotele i u okruženju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa Casa del Mare planira da se profiliše kao menadžment kompanija za upravljanje hotelima, kao i da boutique hotele otvori na hrvatskoj i albanskoj obali, saopštio je njen osnivač i izvršni direktor, Nikola Milić.

“Naši planovi su jasni – želimo da se profilišemo kao menadžment kompanija za upravljanje hotelima, kroz naš sad već poznati brend Casa del Mare, ali i kroz novi ogranak, koji smo nedavno aktivirali, Casa Hospitality Management, koji upravlja hotelima po principu white label Brenda”, rekao je Milić za Glasnik Privredne komore (PKCG).

On je kazao da imaju ogromnu želju i volju da njihov brend Casa del Mare predstave gostima i izvan granica Crne Gore, te da prve boutique hotele otvore na hrvatskoj i albanskoj obali, o čemu već postoje indicije i planovi.

“To možda zvuči previše ambiciozno, ali ja sam u timu poznat kao veliki sanjar, koji želi da vidi Casa del Mare kao hotelski brend koji posluje na cijelom Mediteranu. Usudiću se reći da smo i prije 13 godina, kada smo moja supruga Milena i ja počinjali naš biznis, drugima se dojmili preambicioznima, ponekad i nerealnima. Ali, upravo je ta hrabrost pomogla da kasnije napravimo tim ljudi koji danas čine Casa del Mare onime što ona kao brend jeste”, naveo je Milić.

On je rekao da vjeruje i da bi za malu Crnu Goru bio veliki poduhvat da domaći brend uspije na internacionalnom tržištu i da pokažu da domaće vrijedi i u inostranstvu, a ne samo kući.

Milić je laureat godišnje Nagrade Privredne komore za unapređenje menadžmenta. Hotelska grupa Casa del Mare posluje već 13 godina, a u njenom sastavu već je šest hotela.

“Period od početka pandemije koronavirusa nije oskudijevao u izazovima u upravljanju našom kompanijom. Ponekad se činilo da taman kada smo ušli u mirnu luku, naiđe novi problem u vidu novog soja koronavirusa ili novih administrativnih pravila za putovanja koja, za ono čime se mi bavimo, stvar drastično komplikuju”, naveo je Milić.

Svako ulaganje bilo je, kako je ocijenio, ekstremno riskantno, pa i naizgled najjednostavnije marketinške aktivnosti. Ovome nije pomogao ni početak rata u Ukrajini.

“Međutim, uspjeli smo da se izborimo, da – mogu slobodno reći – izađemo jači. Ono na šta smo posebno ponosni, jeste da smo uspjeli da sačuvamo cjelokupan tim od koga u narednom periodu puno očekujemo. Ovaj tim je iskoristio period smanjenog obima posla da se usavršava i usvaja nove vještine”, rekao je Milić.

On je kazao da je, zahvaljujući podršci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja je u njima vidjela potencijal, kroz finansiranje internacionalnih eksperata u sferi hotelske industrije usvojili USALI metodologiju finansijskog izvještavanja, kao zlatni standard ugostiteljstva.

“Dodatno smo unaprijedili i usavršili sektor prodaje i marketinga i definisali ključna tržišta i kanale prodaje na istima, pospiješili revenue managemet kao primarni alat za najbolju finansijsku valorizaciju naših proizvoda, oformili i jasno definisali HR odjeljenje sa akcentom na program praćenja i razvoja talenata, unaprijedili naše interne standarde i procedure u svim odjeljenjima, razgovarali o viziji našeg brenda, te obnovili našu strategiju razvoja, a sve ovo vodeći računa da svako od nas ima ono što mu je potrebno, vodeći računa jedni o drugima u vremenima u kojima je biti zdrav bila privilegija, precizirao je Milić.

On je kazao da su se na taj način pripremili u svim segmentima kako bi se na najbolji mogući način budućim investitorima predstavili kao siguran partner za razvoj njihove investicije i hotelskog proizvoda, pritom čuvajući jedinstveni Casa osjećaj koji njegujemo već više od deceniju.

Milić je, govoreći o ambijentu za poslovanje u Crnoj Gori, kazao da je trenutni ambijent za poslovanje jako kompleksan, ne samo kod nas, već i svuda u svijetu.

“Iako polako ostavljamo zdravstvenu krizu iza nas, na globalnom planu se susrijećemo sa ratom u Ukrajini, te predstojećom ekonomskom krizom i recesijom, čiji obim još uvijek ne možemo da predvidimo. Uz to, unutar naše države, već duži vremenski period, svjedočimo političkoj nestabilnosti, koja privredi ne pomaže”, rekao je Milić.

On je naveo da svako vrijeme nosi svoje breme, ali i prilike.

“Volio bih da te prilike iskoristimo, a one su naročito vidljive u turizmu, koji se mijenja velikom brzinom. Danas u turizmu važe neka nova pravila, standardi, gosti žele drugačija iskustva. Naša zemlja je ne samo impozantna, ona je i geografski mala, pa je u njoj moguće brzo i efikasno sprovesti nešto za što je na drugim, većim prostorima potrebna decenija”, saopštio je Milić.

On je naveo da bi volio kada bi postojala politička i društvena volja da učinimo upravo to – prepoznamo konkretne prilike i šanse u turizmu i kao jedno i intenzivno sprovodimo strategiju i akcioni plan.

“Vjerujem da rezultati neće izostati”, dodao je Milić.

On je, na pitanje šta za njega znači nagrada Privredne komore, odgovorio da hotelska grupacija Casa del Mare jako cijeni tu nagradu, jer je ona svojevrsni dokaz da su njihove napore za usavršavanje tima i sposobnosti menadžmenta primijetili oni koji kreiraju privredni ambijent u našoj državi.

“Ovo nam je posebno značajno, pogotovo u kontekstu perioda pred nama, koji sasvim sigurno nosi neke nove, drugačije izazove i projekte, tokom kojih ćemo imati priliku da pokažemo koliko smo napredovali i naučili”, zaključio je Milić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS