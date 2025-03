Alternativa: Bojkot svih marketa 11. i 14. marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alternativa Crna Gora pozvala je građane da 11. i 14. marta bojkotuju sve markete u državi.

Iz Alternative su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da su ponosni na sugrađane, zato što zajedno sa njima zajedno pišu istoriju građanske hrabrosti i solidarnosti.

„Naša zajednička odlučnost šalje jasnu poruku da narod više neće da ćuti“, kazali su iz Alternative.

Kako su rekli, svaka puna korpa manje u marketima je glas za pravednije društvo, poštovanje kupaca i za bolju budućnost.

„Oni koji su mislili da ćemo odustati sada već znaju da se narod Crne Gore probudio i više ga niko ne može uspavati! Ali ne stajemo ovdje, u utorak, 11. marta i u petak, 14. marta, zajedno pravimo novi još snažniji korak, opšti bojkot svih marketa u Crnoj Gori“, naveli su iz Alternative.

Oni su rekli da će svaka zatvorena kasa i svaki prazan prolaz u marketima, biti poruka da su građani svjesni svoje snage i da više ne pristaju na nepravdu.

„Budimo istrajni, budimo složni, jer samo zajedno možemo promijeniti stvari! Pokazali smo da imamo glas i hrabrost, sada je vrijeme da ga učinimo još glasnijim. Snaga naroda nije u riječima, već u djelima. A vi, građani Crne Gore, već pokazujete da zajedno možemo sve“, zaključili su iz Alternative.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS