Alta pay zainteresovana da proširi poslovanje na Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveća platna institucija u Srbiji, Alta pay grupa, zainteresovana je da svoje poslovanje proširi i na tržište Crne Gore, saopšteno je na sastanku njihovih i predstavnika Ministarstva finansija.

Na sastanku tima Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem, u ime Alta grupe, direktor prodaje i marketinga, Ranko Kerić, predočio je namjeru te platne institucije da, na ekonomičan i inovativan način, uz rast finansijske inkluzije i razvoj digitalne ekonomije, proširi spektar i dostupnost platnih instrumenata i usluga na teritoriju Crne Gore.

Kerić je kazao da bi prisustvo na crnogorskom tržištu, osim otvaranja novih radnih mjesta, podstaklo brži ekonomski razvoj, širenje mreža uplatnih lokacija, nova softverska rješenja, kao i kvalitetniji nivo izvršenja usluga.

Damjanović je rekao da podržava sve inicijative, koje doprinose ubrzanom razvoju finansijske infrastrukture Crne Gore i većoj konkurentnosti na tržištu, a koje istovremeno mogu doprinijeti nižim cijena usluga za građane i privredu, uspješnijoj naplati prihoda iz zone online trgovine i smanjenju sive ekonomije.

On je takođe ukazao na zajedničku inicijativu Crne Gore i Srbije, da se olakša platni promet između dvije susjedne zemlje, napominjući da Vlada razmatra i mogućnost reorganizacije Pošte Crne Gore po modelu Banke Poštanske štedionice Srbije.

“Dalji razgovori povodom inicijative Alta pay grupe nastaviće se i sa Centralnom bankom (CBCG) i drugim nadležnim institucijama, kako bi se ova grupa uključila u strukturu platnog sistema Crne Gore, sa intencijom daljeg razvoja platnih usluga na crnogorskom tržištu”, navodi se u saopštenju.

Alta pay grupa, kojoj pripada i Alta banka, kako je saopšteno na sastanku, ima više od 300 zaposlenih, najveća je platna institucija Srbije, lider po broju uplatnih mjesta i usluga, najpoznatije mjenjačko mjesto u Srbiji, suvlasnik Eki transfera i pružaoca usluga WU transfer novca.

