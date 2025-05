Alabbar zainteresovan za ulaganje u Kolašin

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed Alabbar, pokazao je interesovanje za Kolašin, saopštio je za Radio Crne Gore, potpredsjednik Opštine za razvoj infrastrukture, Vasilije Ivanović.

On je naveo da su predstavili dva projekta koji se tiču Sinjajevine i Bjelasice, koje je Alabbar i obišao. Ivanović je dodao da lokalna vlast očekuje nastavak razgovora sa potencijalnim investitorom.

Nakon što je saopštio da je odustao od mogućeg projekta na ulcinjskoj Velikoj plaži, Alabbar je pokazao interesovanje za Kolašin. Tokom susreta sa mogućim investitorom, presjednik te opštine Petar Bakić i potpresjednik opštine za razvoj infrastrukture Vasilije Ivanović upoznali su Alabbara sa potencijalima koje Kolašin nudi, prenosi portal RTCG.

Ivanović je Radiju Crne Gore kazao da su Alabbaru predstavljena dva značajna projekta koji se tiču Sinjajevine i Bjelasice.

“Konkretno ta vizija za Bjelasicu se oslanja na razvoj jednog planinskog centra koji će imati ponudu kako je zimsku tako i ljetnju sa svim kapacitetima koji su mogući planskim dokumentom”, kazao je Ivanović.

Kolašnici su predstavili projekte iz oblasti turizma, poljoprivrede i energetike sa posebnim akcentom na održivi razvoj i valorizaciju prirodnih potencijala opštine.

Nakon Bjelasice, Alabbar je sa svojim domaćinima obišao i Sinjajevinu.

“Sinjajevina kao jedan prirodni bisar i netaknuti prirodni potencijal je idealan za organsku proizvodnju hrane i očuvanje te sredine uz maksimalno iskorišćavanje benefita koje mogu takvi prostori da nam ponude”, rekao je Ivanović.

Prezentacijom kolačinskih potencijala zadovoljni su i Alabbar i njegovi domaćini, tako da su očekivanja lokalne vlasti da će uskoro uslijediti nastavak razgovara u vezi eventualne konkretizacije planova.

“Otišao je sa veoma pozitivnim utiscima, uporedio je potencijale Kolašina sa najeksluzivnijim evropskim destinacijama koje nude slične sadržaje. Smatramo da ćemo sigurno u budućnosti opet razgovarati sa njim o ovoj temi i prilično sam uvjeren da će u budućnosti doći do realizacije investicija”, kazao je Ivanović.

On je naveo da vjeruje da će do dogovora oko investicije u Kolašinu doći što bi bilo značajno za taj turistički centar.

