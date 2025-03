Vratiće plaže dosadašnjim zakupcima po istoj cijeni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnivač Emaar Properties i predsjednik Eagle Hills Properties, Mohamed Alabbar, podijelio je svoju viziju Velike plaže u Crnoj Gori, ističući pristup razvoju, najprije zajednice, sa ciljem buduće saradnje i mogućnosti za ulaganja.

Kako je saopšteno iz Eagle Hills Group, iako zvanični rezultati tendera za Veliku plažu još nijesu objavljeni, Alabbar je kazao da će svaka plaža koju dobije biti vraćena u zakup dosadašnjim zakupcima po istoj cijeni.

“Ova odluka odražava posvećenost Alabbara da podrži lokalna preduzeća, očuva sredstva za život i ulaže u infrastrukturu oko plaže, kako bi se poboljšalo sveukupno iskustvo za posjetioce i stanovnike”, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim riječima, prirodna ljepota i kulturno nasljeđe Crne Gore su blago koje se mora čuvati.

„Kroz ovaj pristup, cilj nam je da poboljšamo infrastrukturu i iskustvo na plaži, osiguravajući da turizam i razvoj imaju koristi i za zajednicu i za životnu sredinu”, poručio je Alabbar.

Firma Eagle Hills Montenegro, iza koje stoji arapski kapital, dala je najveće novčane ponude za više od deset kupališta na Velikoj plaži na javnoj licitaciji za zakup plaža.

Riječ je o kultnim plažama Saranda, Adritaica, Imeprial, Hill, Mojito, Habana, Safari, Tropikana, Koral, dio Pearle beach i Barbose.

Udruženje zakupaca plaža u Ulcinju najavilo je proteste, ukoliko tender za zakup plaža ne bude poništen.

