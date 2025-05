Alabbar pohvalio crnogorsko gostoprimstvo tokom posjete Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnivač i izvršni direktor kompanija Emaar Properties i Eagle Hills, Mohamed Alabbar, saopštio je da je zahvalan na toplom gostoprimstvu koje su mu ukazali građani Crne Gore tokom njegovog boravka u Podgorici.

Iz kompanije Eagle Hills je saopšteno da se to odnosi na interesovanje i pisanje dijela crnogorskih medija o susretima koji su se dogodili tokom njegove posjete.

„Od dolaska u glavni grad dočekan sam širom otvorenih ruku – na aerodromu, u hotelu, restoranima, kafićima i dok sam šetao živopisnim ulicama grada. Crnogorski narod pokazao je izuzetnu velikodušnost i gostoprimstvo”, rekao je Alabbar, koji je bio govornik na prvoj crnogorskoj RE:D konferenciji (Real Estate Development) u hotelu Hilton.

On je naveo da je oduvijek vjerovao u važnost povezivanja s ljudima iz svih sfera života.

“Bilo da je riječ o kratkom razgovoru u kafiću ili slučajnom susretu na ulici, te trenutke doživljavam kao jednostavne izraze dobre volje i međusobnog poštovanja”, kazao je Alabbar.

On je naveo da je toplina i otvorenost koje je ovdje doživio odražavaju ono najbolje u karakteru ove nacije.

Alabbar je svoju posjetu zaključio iskrenom zahvalnošću narodu Crne Gore, naglašavajući da su ljubaznost, iskrenost i srdačan doček koje je doživio tokom boravka u Podgorici istinska slika karaktera ove zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS