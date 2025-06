Alabbar odustao od zakupa sedam plaža

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Eagle Hills, čiji je vlasnik investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Mohamed Alabbar, odustala je od sedam kupališta na Velikoj plaži i one će pripasti drugoranigiranim ponuđačima, saznaju Vijesti iz nezvaničnih izvora.

Riječ je o plažama Adriatica, Havana, Safari, Saranda, Hills, Coral i Mikonos, dok je sa Morskim dobrom zaključila ugovor o zakupu kupališta Tropikana, jednom od prvih zvanično registrovanih od kada je Morsko dobro počelo da izdaje obalu na korišćenje.

Slučaj sa devetom plažom Imeprijal, koju je Alabbarova kompanija Eagle Hills takođe dobila na tenderu, još nije jasan, odnosno da li je arapski milijarder odustao i od te plaže ili nije.

Prema nezvaničnim saznanjima, ponuda drugorangiranog ponuđača nije kompletna i stoga on ne bi mogao zaključiti ugovor o zakupu sa Morskim dobrom ako Eagle Hills odustane.

Sagovornik Vijesti kazao je da je Alabbar odustao od sedam kupališta, ali da će platiti garancije Morskom dobu i biće mu nadoknađen taj novac.

“Za dvije plaže nije odustao, ali mislim da je problem što je drugorangirana ponuda na jednoj od njih nekompletna. U svakom slučaju, i da dosadašnji zakupci uskoro zaključe ugovore sa Morskim dobrom, izvjesno je da, uzimajući u obzir komplikovanu papirologiju, u dogledno vrijeme neće moći da dobiju dozvole za rad”, kazao je on.

Vijesti čekaju odgovor od Morskog dobra koji je tačan datum, odnosno, kada je zadnji rok da Eagle Hills zaključi ugovore o zakupu.

Državno preduzeće je uputilo kompaniji Eagle Hills zvanične pozive za zaključenje ugovora o korišćenju morskog dobra na devet kupališta na Velikoj plaži i ako oni ne budu zaključeni, javno preduzeće će, u skladu s procedurom, pozvati drugorangirane ponuđače na svim lokacijama na kojima je Eagle Hills prvobitno dobio pravo korišćenja.

Iz Morskog dobra su Vijestima kazali da je tenderski postupak sproveden u cjelosti zakonito i transparentno, bez dostavljenih nerealno visokih ili fiktivnih ponuda.

“Time su ispunjeni svi uslovi da se, u slučaju odustajanja prvoplasiranog ponuđača, nesmetano pristupi zaključenju ugovora sa drugorangiranim učesnicima. Istovremeno će biti pokrenuta procedura aktiviranja bankarskih garancija dostavljenih od kompanije Eagle Hills, u ukupnom iznosu od oko 600 hiljada EUR, čime se obezbjeđuje zaštita javnog interesa i odgovorno upravljanje državnim resursima”, rekli su iz Morskog dobra.

