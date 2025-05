Alabar: Ne želim da ulažem u Ulcinju, razmatram druge opcije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlasnik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar kazao je da je nakon negodovanja lokalne zajednice u Crnoj Gori odustao od mogućeg projekta na ulcinjskoj Velikoj plaži.

On je u intervjuu za Newsmax Balkans televiziju kazao da je pogriješio što se prijavio na tender za zakup plaža.

“Želio sam da dobijem jedno kupalište na Velikoj plaži da bih pokazao javnosti kako taj prostor može da se uredi”, naveo je Alabar.

Kako je kazao, nakon oštrih reakcija javnosti, odlučio je da vrati sva kupališta koja je prethodno u martu dobio na tenderu.

“Nakon svega što se desilo ne želim da ulažem na jugu uopšte. Zašto? Recimo, zašto biste vi željeli da ulažete u Dubaiju ako vas mi ne želimo? Ne biste trebalo to da radite”, kazao je Alabar, prenosi portal Newsmax Balkans.

On je rekao da je, na osnovu onoga što je vidio i pročitao, shvatio da ljudi ne žele investicije na tom prostoru.

“Mislim da imaju na to pravo jer dolaze iz te zajednice. To je za mene u redu. Pričao sam sa predsjednicima drugih opština i imao sjajne sastanke sa njima”, kazao je Alabar.

On je pojasnio da je tokom boravka u Podgorici, gdje je bio glavni govornik na konferenciji o nekretninama u četvrtak, razgovarao sa predsjednicima drugih primorskih, ali i sjevernih crnogorskih opština.

“Crna Gora ima mnogo mogućnosti i ako nam neko kaže da žele nešto da radimo – u redu radićemo. Na primjer, ako mi neko kaže imate ovaj prostor u Budvi možete da gradite na primjer 20 stanova i dva hotela onda ću da se povučem i uradim kalkulacije nakon kojih ću znati kolika će biti ukupna investicija”, kazao je Alabar.

On je dodao da se njegove investicije u više zemalja kreću od jedne do 15 milijardi EUR.

“Ako negdje uložite recimo jednu milijardu EUR uvijek to pomnožite sa tri puta, jer tolika investicija ima takav efekat na ukupnu ekonomiju”, rekao je Alabar.

Upitan za koje lokacije u Crnoj Gori je sada zainterosovan da ulaže nakon što je odustao od Ulcinja, Alabar je naveo da ga zanima jedna lokacija na obali kao i jedna na sjeveru zemlje.

“Morate shvatiti da su nama, Arapima, planine zanimljive zbog svježeg vazduha jer je u našim zemljama tropska klima. Crna Gora je prelijepa, ima prelijepe planine kao i jezera”, dodao je Alabar.

On nije želio da precizira koje lokacije su mu najinteresantnije, ali je naveo da razmatra dvije opcije.

“Interesantna mi je jedna lokacija otprilike na sredini obale, a imamo i dva predloga za sjever zemlje. To su za sada samo ideje”, rekao je Alabar.

