Aktivno pregovaraju sa partnerima o zaduženju

Podgorica, (MIINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija aktivno pregovara sa domaćim i stranim partnerima o zaduženju, ali u ovom trenutku ne mogu da saopšte konkretne uslove potencijalnih aranžmana, saopšteno je iz resora na čijem čelu je Aleksandar Damjanović.

“Imajući u vidu da su pregovori u toku, nijesmo u mogućnosti da, u ovom trenutku, saopštimo konkretne uslove potencijalnih aranžmana, kako ne bismo eventualno ugrozili pregovaračku poziciju”, kazali su iz Ministarstva finansija Pobjedi.

Oni su naveli da će, shodno dosadašnjoj praksi, nakon ugovaranja aranžmana, javnost biti upoznata sa svim pojedinostima ugovora.

“Cilj nam je da, uprkos otežanim uslovima koje je nametnula ekonomska kriza na globalnom tržištu, ispregovaramo što povoljnije uslove, što će unijeti dodatni stepen sigurnosti i održivosti u sistem domaćih javnih finansija”, kazali su iz Ministarstva.

Iz tog resora je bilo saopšteno da bi trebalo da do kraja februara završe pregovore o pozajmici do 100 miliona EUR, dok bi novac iz kredita Svjetske banke (SB), u iznosu od 80 miliona EUR, trebalo da bude dostupan u drugoj polovini godine.

Iz Ministarstva su ranije naveli da o pozajmici od 100 miliona pregovaraju sa jednom partnerskom bankom, sa kojom je Crna Gora ranije imala slične aranžmane, a da će novac iz tog kredita biti namijenjen finansiranju redovnih budžetskih potreba, koje podrazumijevaju i otplatu dospjelog duga.

Zakonom o budžetu za ovu godinu su definisana nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta u tekućoj godini u nivou od 705 miliona EUR.

Najavljeno je da će se za finansiranje nedostajućih sredstava koristiti depoziti i sredstva iz postojećih kreditnih aranžmana, kao i sredstva iz novog zaduženja.

Definisano je da se država tokom ove godine može zadužiti do 600 miliona EUR putem kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa domaćim i inostranim bankama, kroz emisiju državnih zapisa i obveznica na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i zaključenjem bilateralnih ili drugih kreditnih aranžmana.

Vlada je krajem prošle godine dogovorila sa CKB-om zaduženje od 50 miliona EUR sazaduženje godišnjom kamatom od 7,5 odsto. Prije ovog zaduženja Damjanović je razgovarao sa zvaničnicima OTP, majke banke CKB-a. Prethodno je sklopljen ugovor sa Univerzal kapital bankom za zajam od deset miliona EUR i kamatom od 5,5 odsto, a sa Erste bankom šest miliona, uz kamatu od 3,99 odsto plus šestomjesečni euribor.

