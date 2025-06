Akcionarima CGES-a dividenda u bruto iznosu od pet miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) biće isplaćena dividenda u bruto iznosu od pet miliona EUR, odlučeno je danas na Skupštini dioničara.

Akcionari su odlučivali o raspodjeli prošlogodišnje neto dobiti CGES-a, u iznosu od 24,83 miliona EUR.

“Akcionarima će biti isplaćen bruto iznos dividende od pet miliona EUR, dok se preostalih 19,83 miliona zadržava u neraspoređenu dobit iz prethodnih godina, koja će se iskoristiti za finansiranje izuzetno ambicioznog investicionog ciklusa, kao i za pokrivanje negativnih korekcija koje će, u skladu sa zakonom, definisati regulator”, navodi se u saopštenju CGES-a.

Isplata dividende, kako su poručili, potvrđuje stabilnost poslovanja i posvećenost kompanije stvaranju vrijednosti za svoje akcionare.

Akcionari su jednoglasno usvojili finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju za prethodnu poslovnu godinu, u kojoj je kompanija ostvarila dobit u iznosu većem od 24 miliona EUR.

Usvojen je i izvještaj nezavisnog revizora i sprovedeno razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora, te potvrđen izbor Ernst & Young za revizora u ovoj godini.

Završni dio Skupštine akcionara bio je posvećen personalnim pitanjima, u okviru kojih su akcionari odlučivali o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Odbora direktora CGES-a.

“S tim u vezi, poklonjeno je povjerenje većini članova prethodnog saziva, tako da su reizabrani Aleksandar Mijušković, Jelena Matejić, Maria Rosaria Guarniere, Slavoljub Todorović, Vučko Fatić, Violeta Vuljaj, kao i Nicoletta Buonomo, ispred strateškog partnera-italijanske Terne, koja je zamijenila kolegu Guida Guide“, dodaje se u saopštenju.

Skupština akcionara, kako su kazali iz kompanije, protekla je u izuzetno konstruktivnoj i dinamičnoj atmosferi.

„Otvorena komunikacija između rukovodstva i akcionara naše kompanije, uz brojna pitanja i sveobuhvatna pojašnjenja, potvrdila je zajedničku posvećenost transparentnosti, daljem razvoju kompanije i jačanju povjerenja svih zainteresovanih strana“, rekli su iz CGES-a.

Nakon Skupštine akcionara, u CGES-u je održana konstitutivna sjednica novog saziva Odbora direktora, gdje je jednoglasno odlučeno da predsjednik najvišeg tijela kompanije bude Mijušković, koji je na toj funkciji od juna 2021. godine u više uzastopnih mandata, čime je potvrđeno dugogodišnje povjerenje i kontinuitet u strateškom vođenju kompanije.

„Velika je čast što mi je ponovo ukazano povjerenje da predvodim Odbor direktora kompanije koja iz godine u godinu potvrđuje svoju snagu, stabilnost i sposobnost da stvara novu vrijednost. Iza nas je još jedna izuzetno uspješna poslovna godina, u kojoj smo ostvarili dobit veću od 24 miliona EUR, a posebno me raduje što sedmi put od osnivanja kompanije imamo priliku da kroz isplatu dividende nagradimo povjerenje svih naših akcionara”, poručio je Mijušković.

Prema njegovim riječima, to nije samo nagrada za povjerenje, već jasan znak stabilnosti i ispravnog puta kojim idemo.

Mijušković je kazao da su, od izdvajanja CGES-a do danas, akcionarima obezbijedili isplatu dividende u impresivnom iznosu od skoro 57 miliona EUR.

“Ono što nas posebno motiviše jeste činjenica da ne stajemo ovdje. Imamo detaljno definisan investicioni plan u iznosu većem od 200 miliona EUR, koji će biti usmjeren na realizaciju strateških projekata od ključnog značaja za dalji rast i modernizaciju prenosnog sistema i predstavljaće osnovu za stvaranje dodatne vrijednosti i otvaranje novih razvojnih prilika”, dodao je Mijušković.

U narednom periodu, kako je kazao, kompaniju očekuju značajne aktivnosti, ali i novi uspjesi, koje će, kao i do sada, dijeliti zajedno sa svim akcionarima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS