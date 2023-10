Akcije Robne kuće Nikšićanka privremeno u segmentu za promatranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor za kotaciju Montenegroberze donio je odluku o privremenom razvrstavanju akcija Robne kuće Nikšićanka u segment za promatranje, dok se ne završi postupak preuzimanja od podgoričke kompanije Mil-pop.

Iz Montenegroberze su objasnili da je kompanija Mil Pop u četvrtak donijela odluku o preuzimanju akcija akcionarskog društva Robna kuća Nikšićanka, a danas o tome obavijestila berzu.

Pravilima berze definisano je da Odbor za kotaciju može finansijski instrument, odnosno emitenta, privremeno razvrstati u segment za promatranje, ako je emitent u postupku preuzimanja, ili je ponuđač objavio svoju namjeru za preuzimanje emitenta.

“Odbor za kotaciju može privremeno rasporediti finansijski instrument u segment za promatranje kako bi investicionoj javnosti bila skrenuta pažnja na potrebu pojačanog praćenja okolnosti vezanih za trgovinu tim instrumentom”, naveli su iz Montenegroberze.

Period promatranja emitenta može trajati najviše šest mjeseci.

