Akcija Stop inflaciji dobila nezaustavljiv karakter

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji dobila je nezaustavljiv karakter i promijenila psihologiju trgovaca da razmišljaju u pravcu snižavanja cijena i drugih artikala, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Akcija je dobila svoj nezaustavljiv karakter, a to je promjena svijesti i načina poslovanja koji će sada biti prisutni. To znači da je počelo jedno ozbiljnije takmičenje. Ministarstvo je izbacilo uporedne cijene u svim marketima i sada kupac vrlo lako uzme telefon i pogleda gdje mu je što jeftinije i već se stvara jedan ozbiljan takmičarski duh, a to uvijek sa sobom nosi i niže cijene i bolji kvalitet usluge“, rekao je Đurović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je kazao da je akcija dala jedan zamah svim trgovačkim lancima da cijene polako obaraju.

„Oni ih naravno ne mogu oboriti ukoliko globalna kretanja ne idu na niže, ali na sreću, takve su tendencije da idu na niže“, dodao je Đurović.

On je dodao da je izuzetno zadovoljan dosadašnjim rezultatima akcije Stop inflaciji, koja je 21. marta krenula sa formiranjem antiiflacionih korpi, prvobitno u trgovačkim marketima, a odnedavno i u apotekama.

„Ovo je jedna unikatna akcija u Evropi. Nijesam vidio da postoji sličan primjer ovakve sinergije Vlade i privrede i ovakvog odziva privrednika. Efekat se odmah pokaže. U suštini, mi smo išli na one građane kojima ta ušteda u mjesečnom budžetu nešto znači i oni su zadovoljni“, poručio je Đurović.

Prema gruboj računici, ukoliko bi pola potrošačke korpe činili antiiflacioni proizvodi, to je nekih oko 50 EUR uštede po korpi, ili ugrubo na nivou Crne Gore, nekih sedam miliona EUR na mjesečnom nivou.

Sa apotekama, koje su se priključile od četvrtka, ta ušteda bi, kako smatra Đurović, na mjesečnom nivou mogla preći deset miliona EUR.

„Ovo akcija je prvenstveno dobra za građane, ali i za državu, jer je koštala nula EUR. Mi nijesmo dali nikakvu subvenciju, ni podsticaj. Sav taj pad cijena pao je na teret trgovaca“, dodao je Đurović.

Na pitanje da prokomentariše ocjene da je Vlada ovom akcijom pogodila metu, ali promašila cilj, jer nije dugoročno održiva, Đurović je odgovorio da ne postoji nijedna akcija koja traje doživotno.

„Ide se ka tome da se cijene stabilizuju. Imamo tendenciju generalno globalno pada cijena životnih namirnica. Šta će biti u narednom periodu ne znam, ali činjenica je da će se ova akcija realizovati kada bude potrebe za tim. Onoga momenta kada se cijene stabilizuju, vratiće se u normalu da budu korektne i pristupačne građanima“, saopštio je Đurović.

Na pitanje jesu li cijene mogle da idu još niže, Đurović je odgovorio da su mogle da budu i više i niže, ali da ipak smatra da su korektne.

„Sve je to stvar ulaznih cijena i neke minimalne marže, čisto za pokrivanje troškova. Na primjer,

kod nekih proizvoda, kao što su šunka, pelene, jogurt i drugi, mi smo kudikamo jeftiniji nego sve zemlje regiona“, tvrdi Đurović.

Na pitanje da li bi akcija mogla da se produži i tokom čitave ljetnje sezone, Đurović je odgovorio da ne bi govorio o nečemu što ne zna da li će se desiti, ali da će se pratiti trend kretanja cijena.

Govoreći o pripremi predstojeće sezone, Đurović je saopštio da su naznake fantastične i da imaju dobre najave iz zemalja.

„Na nama je samo da budemo dobri domaćini. Za neke stvari smo spremni, kod nekih imamo tradicionalno probleme koji se ne mogu riješiti preko noći, kao što su infrastruktura, putevi, aerodromi, ali idemo korak po korak“, kazao je Đurović.

On je podsjetio da su sa januarom i februarom jako zadovoljni, jer je zabilježeno 177 hiljada noćenja, što je oko 40 hiljada više od 2019. godine.

Komentarišući najave predstavnika Morskog dobra da bi do maja trebalo da nabave tri trajekta, kako bi ukupan kapacitet, sa dosadašnja dva, bio do 300 vozila, Đurović je kazao da će kapacitet biti duplo veći nego što je bio.

„Gledaju se trajekti koji imaju 100 mjesta za vozila. Ovi do sada nijesu imali taj kapacitet. U principu može da se kombinuje i veći i manji trajekt, ali vjerujem da ćemo do ljetnje turističke sezone imati jedan kompletan servis“, tvrdi Đurović.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u novim proljećnim prognozama povećao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,2 odsto, što je 0,7 procentnih poena više u odnosu na raniji izvještaj.

Đurović je, komentarišući te procjene, kazao da su naznake za stabilnost crnogorske ekonomije dobre i da bi, ako se to uveže sa dobrom turističkom sezonom, mogao da se ostvari dobar rezultat za državu.

