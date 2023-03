Air Montenegro uvodi čarter linije prema baltičkim zemljama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro će krajem maja pokrenuti tri nove čarter linije prema baltičkim zemljama – Litvaniji, Letoniji i Estoniji.

Iz kompanije je saopšteno da će se povratni letovi iz Tivta ka Vilnusu, Rigi i Talinu obavljati od kraja maja do početka oktobra i to dva puta sedmično na svakoj od tih linija.

Oni su poručili da je otvaranje Crne Gore prema baltičkom tržištu od velike važnosti za crnogorski turizam i ovogodišnju turističku sezonu.

„Već duži vremenski period postoji veliko interesovanje turista iz baltičkih zemalja za Crnu Goru. Pokretanjem linija iz Tivta ka Vilnusu, Rigi i Talinu nacionalni avio-prevoznik odgovara na veliku potražnju i to u špicu ljetnje sezone, ali i u važnom postezonskom periodu“, rekli su iz Air Montenegra.

Oni su kazali da će ugovaranjem direktnih čarter linija ka tim gradovima učiniti Crnu Goru još dostupnijom i atraktivnijom ka tržištu koje ima veliki potencijal.

Iz Air Montenegra su naveli da su u toku su pregovori za pokretanje i drugih čarter linija.

„Od turističkih poslenika i naših saradnika sa različitih tržišta dobijamo optimistične najave tako da ćemo i ove ljetnje sezone povezati Crnu Goru sa brojnim destinacijama. Cilj nam je da ove godine nadmašimo rezultate iz prošle i prevezemo oko 400 hiljada putnika u redovnom i oko 90 hiljada u čarter saobraćaju“, saopštili su iz kompanije.

Air Montenegro ove godine leti i prema Beogradu, Ljubljani, Banjaluci, Istanbulu, Pragu, Brnu, Katovicama, Žešovu, Parizu, Nantu, Lionu, Frankfurtu, Cirihu, Kopenhagenu, Bratislavi i Tel Avivu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS