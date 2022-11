Air Montenegro u oktobru prevezao 33 hiljade putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro je u oktobru prevezao 33 hiljade putnika i obavio 307 letova, dok je prosječna popunjenost na letovima bila 73 odsto.

Iz kompanije su kazali da je broj prevezenih punika više nego duplo veći u odnosu na isti mjesec prošle godine, čemu je velikim dijelom doprinio i najam aviona sa većim brojem sjedišta.

“Posebno nas raduje što nakon uspješne ljetnje sezone možemo biti zadovoljni ostvarenim rezulatima i u oktobru, kada ulazimo u period manjeg intenziteta saobraćaja“, kazali su iz Air Montenegro.

Nacionalni avio-prevoznik je od početka godine prevezao preko 325 hiljada putnika i obavio ukupno 3,7 hiljada letova.

„Dosadašnji ostvareni rezultati su bolji od planiranih, naročito kada govorimo o periodu postezone, a očekujemo da će se taj trend zadržati i u narednom periodu. U toku su intenzivne pripreme za narednu godinu, kao i izrada predloga plana letjenja, flote i linija ka kojima ćemo saobraćati“, rekli su iz Air Montenegra.

