Air Montenegro pozitivno poslovao u prošloj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija, Air Montenegro, završila je prošlu godinu pozitivnim poslovnim rezultatom, ostvarivši 540 hiljada EUR dobiti.

„Ukupni prihodi kompanije u prošloj godini iznosili su 62,82 miliona EUR, što predstavlja rast od 0,8 odsto u odnosu na 2023. godinu“, navodi se u saopštenju nacionalnog avio-prevoznika.

Kompanija je u prošloj godini saobraćala ka 19 redovnih destinacija, što je jedna destinacija više nego 2023. godine, a ukupno je realizovano 5,8 hiljada letova, uz rast od 8,3 odsto.

Povećan je i broj prevezenih putnika.

„Tokom prošle godine, crnogorska nacionalna avio-kompanija prevezla je u redovnom i čarter saobraćaju 498,83 hiljade putnika, što je rast od pet odsto. Prosječna popunjenost putničke kabine iznosila je 69,2 odsto i veća je 1,2 odsto nego u 2023“, precizira se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da su pozitivni trendovi poslovanja nastavljeni i u prvom kvartalu ove godine.

Air Montenegro je u periodu januar–mart realizovao ukupno 940 letova, što je 27 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„U prvom kvartalu prevezeno je 75,3 hiljade putnika, uz impresivan rast od 44 odsto u odnosu na prva tri mjeseca prethodne godine. Značajno je povećana i prosječna popunjenost putničke kabine i iznosi 70,65 odsto, što je 17 odsto više u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom“, dodaje se u saopštenju.

Izvršni direktor kompanije, Vukadin Stojanović, kazao je da pozitivan poslovni rezultat u prošloj godini i snažan početak ove godine, pokazuju da je Air Montenegro na jasnom putu rasta i razvoja.

„Fokusirani smo na dodatno unapređenje ponude i povezanosti Crne Gore sa regionom i ključnim evropskim destinacijama“, zaključio je Stojanović.

