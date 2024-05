Air Montenegro obilježava Međunarodni dan kabinskog osoblja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro danas obilježava Međunarodni dan kabinskog osoblja, a u nacionalnom avio-prevozniku ističu njihovu ključnu ulogu u pružanju sigurnosti i bezbjednosti svakom putniku.

“Ovaj dan prilika je da iznova izrazimo zahvalnost izuzetnom radu i posvećenosti našeg kabinskog osoblja i istaknemo njihovu ulogu u osiguranju bezbjednosti i sigurnosti svih naših putnika”, navodi se u saopštenju.

Uloga kabinskog osoblja tokom godina podlijegala je značajnim promjenama, pa se suprotno uvreženom mitu da je ovaj posao glamurozan i lak, danas zahtjeva najviši nivo stučnost, fizičke i emocionalne spremnost, kao i sposobnost brzog reagovanja u kriznim situacijama.

Pored primarnog zadatka koji se odnosi na bezbjednost i sigurnost putnika, stjuardese i stjuardi Air Montenegra imaju važnu ulogu u promociji nacionalnog avio prevoznika i autentični su reprezenti države i našeg brenda.

Međunarodni dan kabinskog osoblja prvi put obilježen je u Kanadi 2015. godine kada je tamošnji sindikat odlučio da oda počast stjuardesama i stjuardima. Od tada se ovaj dan obilježava u velikom broju zemalja slaveći njihov nemjerljiv doprinos u avijaciji.

Air Montenegro čestitao je praznik svim kolegama kabinskog osoblja, izražavajući im posebnu zahvalnost uz želju da godine koju su pred nama ispuni veliki broj mirnih i sigurnih letova.

