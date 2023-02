Air Montenegro na sajmu FESPO u Cirihu

Cirih, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna aviokompanija Air Montenegro predstaviće na sajmu FESPO u Cirihu Crnu Goru i njenu turističku ponudu, saopštili su predstavnici avioprevoznika.

Air Montenegro je, kako su objasnili, jedini predstavnik Crne Gore na sajmu koji je posvećen turizmu i putovanjima i koji svake godine okupi oko 600 učesnika i preko 60 hiljada posjetilaca.

Iz aviokompanije su naveli da se tokom sajma, koji je počeo u četvrtak i koji će trajati do sjutra, predstavnici Air Montenegra sastati sa čelnicima turističke privrede sa švajcarskog i drugih tržišta, kako bi prezentovali ponudu brojnim turoperatorima, učvrstili postojeće i ostvarili nove saradnje važne za dalji razvoj turističkog potencijala Crne Gore.

„Početak godine i turistički sajmovi važna su prilika za pripremu ljetnje sezone koja je pred nama. Upravo ćemo na FESPO sajmu u Cirihu pregovarati o daljoj saradnji sa ključnim turoperatorima za naše tržište poput – Kuoni, FTI, HotelPlan i Meerscihta. Prošlogodišnje interesovanje putnika iz Švajcarske nam je pokazalo da je Crna Gora vrlo zanimljiva za odmor u svako doba godine, pa nam je cilj da u ovoj godini dodatno promovišemo sve potencijale i povećamo broj turista“, rekli su iz Air Montenegra.

Oni su dodali da je to tržište značajno i zbog brojne dijaspore i poslovnih putovanja.

Air Montenegro je krajem septembra, u okviru strateškog partnerstva sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), organizovao studijsku posjetu predstavnika nekih od značajnijih turoperatora, turističkih agencija i medija iz Švajcarske, pa je učešće na sajmu samo jedna od aktivnosti koje se realizuju sa ciljem daljeg razvoja tog tržišta.

Air Montenegro će i ove godine letjeti iz Podgorice za Cirih, u aprilu dva puta sedmično, dok su od maja planirana tri leta na nedjeljnom nivou.

