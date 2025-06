AikGroup ulazi na svoje treće tržište kupovinom većinskog paketa akcija Hipotekarne banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – AikGroup, u vlasništvu Aleksandra Kostića, preuzimanjem 74,9 odsto akcija Hipotekarne banke u Crnoj Gori ušla je na svoje treće tržište.

„Preuzimanjem Hipotekarne banke, neto aktiva AikGroup dostiže deset milijardi EUR i Grupa ostaje fokusirana na dalje širenje u regionu i pružanje vrijednosti u poslovnom okruženju kroz strateška ulaganja u digitalizaciju i korisničko iskustvo“, navodi se u saopštenju.

Iz AikGroup-a je saopšteno da se time finalizuje proces sticanja koji je započet u decembru prošle godine, kada je AikGroup potpisala ugovor o kupovini 7,62 miliona akcija te vodeće crnogorske banke.

„Nakon dobijanja svih neophodnih regulatornih odobrenja od Centralne banke (CBCG) i Agencije za zaštitu konkurencije, kao i ispunjenja svih uslova za zaključenje transakcije, ugovor je danas realizovan po cijeni od 9,77 EUR po akciji”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Izvršnog odbora AikGroupa, Razvan Munteanu, kazao je da akvizicijom Hipotekarne banke dvije snažne finansijske institucije udružuju svoje kapacitete od čega će benefit imati klijenti i lokalna zajednica.

„Uz zajedničku posvećenost vrhunskoj usluzi, klijentima Hipotekarne banke Grupa će omogućiti veće resurse i proširenu ponudu tradicionalnih i inovativnih finansijskih proizvoda. Za AikGroup, uspostavljanje snažnog uporišta na crnogorskom tržištu koje je u kontinuiranom rastu, predstavlja značajan korak ka ostvarivanju naše strategije rasta i zauzimanju pozicije vodeće banke iz regiona“, naveo je Munteanu.

On je rekao da ih raduje što mogu da požele dobrodošlicu Hipotekarnoj banci u AikGroup porodicu.

Predsjednik Upravnog odbora Hipotekarne banke, Esad Zaimović, kazao je da je Hipotekarna banka decenijama gradila čvrsto povjerenje klijenata kao lider savremenog bankarstva u Crnoj Gori.

„Ulaskom u AikGrupu otvaramo novu fazu rasta, osnaženi znanjem i regionalnim iskustvom, spremni da klijentima pružimo još snažniju podršku i nastavimo putem koji nas je doveo do vrha“, rekao je Zaimović.

Kao grupa koja je posvećena rastu i modernizaciji u skladu sa potrebama svojih klijenata, AikGroup je ove godine prošla kroz strateški proces transformacije i rebrendiranja, uključujući promJenu imena grupe i vizuelnog identiteta.

„Novi simbol grupe – wayfinder – odnosno savremena verzija navigatora, simbolizuje posvećenost klijentima i kreiranju najboljeg korisničkog iskustva. On predstavlja obećanje agilnosti, razumijevanja i podrške klijentima u različitim životnim situacijama, kako bi oni što bolje snašli u dinamičnom i složenom svijetu finansija, bez obzira na to kojoj generaciji pripadaju“, zaključuje se u saopštenju.

