Aerodromi rade na novoj podsticajnoj šemi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG), u koordinaciji sa Vladom i Ministarstvom kapitalnih investicija, intenzivno rade na novoj podsticajnoj šemi čiji je cilj privlačenje što više novih avio kompanija, poručio je izvršni direktor ACG, Goran Jandreoski.

On je to rekao na svečanosti za zaposlene Aerodroma Tivat, gdje je, nakon centrale u Podgorici, obilježen Dan ACG.

“Uz zahvalnost svim zaposlenima i menadžmentu na do sada ostvarenim rezultatima, informišem vas da očekujem da ćemo do kraja sedmice raspisati novi tender za opremu i u Tivtu i u Podgorici”, kazao je Jandreoski.

On je naveo da ACG uskoro očekuje određene podatke od nadležnih u vezi sa mogućnostima noćnog starta na Aerodromu Tivat.

Jandreoski je kazao da je u tom procesu najvažnija međunarodna sertifikacija.

Kako je rekao, u Podgorici bi taj proces trebalo da bude završen u narednih mjesec, dok je situacija u Tivtu kompleksnija jer iziskuje dosta novca.

Jandreoski je naveo da, u tom smislu, Vlada ima težak zadatak da odluči u kom smjeru će se razvijati Aerodromi Crne Gore.

“Do tada, ne smijemo da trošimo novac građana na nefunkcionalne projekte. Ipak, naša obaveza je kontinuirano ulaganje u bezbjednost i sigurnost”, poručio je Jandreoski.

Novi član Odbora direktora ACG, Momčilo Martinović kazao je da je Odbor direktora ohrabren optimističnim najavama koje su dobili u vezi sa aerodromom u Tivtu, i da vjeruje da će Terminal 2 uskoro dobiti svoju funkciju.

“Saradnja, dobra volja koja postoji i sinergetski efekat treba da daju rezultate u predstojećem vremenu”, naveo je Martinović.

Direktor Aerodroma Tivat, Vladimir Praščević, kazao je da očekuje da će, u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, ali i sa Nacionalnom turističkom organizacijom, biti prevaziđena kriza koja je uslovljena geostrateškim dešavanjima.

“Vjerujemo da će se normalizovati situacija, a naš posao je da radimo na otvaranju novih tržišta čemu smo posvećeni”, rekao je Praščević.

Kako je saopšteno iz Aerodroma, sa njim je saglasan predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović.

“Ova godina se odvija u specificnim okolnostima. Nije lako dostići rezultate na kakve smo navikli, ali s obzirom na uslove u kojima se odvija sezona, iz vizure lokalne uprave, veoma smo zadovoljni saradnjom i komunikacijom sa Aerodromima Crne Gore”, rekao je Komnenović.

Iz Aerodroma su naveli da je tradicionalno, povodom Dana ACG, dodijeljena nagrada najboljem zaposlenom, a to je u Tivtu ove godine Nevenka Sartori iz Službe prihvata i otpreme.

