Aerodrom Tivat opslužio 19 hiljada putnika

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Tivat je tokom marta zabilježio promet od 19 hiljada putnika, što je 42 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Učinak u martu ove godine bio je na nivou od skoro 71 odsto rezultata tivatskog aerodroma u martu do sada rekordne 2019. godine, kada je kroz njegovu terminalnu zgradu prošlo ukupno 26,86 hiljada putnika, pišu Vijesti.

Tokom prošlog mjeseca na pisti pored tivatskog zaliva obavljene su 322 operacije polijetanje i slijetanja vazduhoplova, što je četiri odsto manje nego u martu prošle, odnosno 13,5 odsto manje nego u martu rekordne 2019.

Ukupno je u prvom kvartalu ove godine Aerodrom Tivat zabilježio promet od 49,97 hiljada putnika na 873 relizovane operacije vazduhoplova.

U međuvremenu je saudijski loukoster Flydeal, jedna od novih avio-kompanija koje ovog ljeta dolaze na tivatski aerodrom, objavila detalje svoje nove linije od saudijske prijestonice Rijada do Tivta i pustila za nju karte u prodaju.

Flydeal će na toj liniji letjeti od 24. juna do 7. septembra, dva puta sedmično, četvrtkom i subotom, avionima tipa Airbus A320 kapaciteta po 186

putnika.

