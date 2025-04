Adžović: Unapređenje infrastrukture predstavlja okosnicu ekonomskog razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore orjentisana je ka unapređenju infrastrukture što predstavlja okosnicu ekonomskog razvoja zemlje i jednu od ključnih oblasti za bilateralnu saradnju, kazala je mnistarka javnih radova Majda Adžović.

Ona je danas razgovarala sa ambasadorom Mađarske u Crnoj Gori, Jožefom Neđešijem.

Adžović je, kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, predstavila ključne nadležnosti tog resora, naglašavajući njegovu ulogu u uspostavljanju efikasne međuresorske komunikacije i koordinacije sa linijski odgovornim ministarstvima, kao i u pripremi, potpisivanju i sprovođenju projekata od značaja za razvoj Crne Gore.

Navodi se da je posebna pažnja usmjerena na projekte od strateškog značaja, koji čine temelj modernizacije i održivog rasta.

„Ministarka je istakla prioritetnu orijentaciju Vlade Crne Gore ka unapređenju infrastrukture što predstavlja okosnicu ekonomskog razvoja zemlje i jednu od ključnih oblasti za bilateralnu saradnju“, kaže se u saopštenju.

Neđeši je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom između dvije zemlje i pohvalio otvoren i konstruktivan dijalog sa crnogorskim institucijama.

On je ponovio snažnu podršku Mađarske Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ističući da Mađarska vidi Crnu Goru kao pouzdanog partnera u regionu.

„Sagovornici su se saglasili o potrebi intenziviranja međusobne saradnje, posebno u pogledu zaključenja međudržavnih sporazuma, imajući u vidu obostrano interesovanje za produbljivanje veza u oblastima kako digitalizacije, tako i infrastrukture, energetike itd“, kaže se u saopštenju.

