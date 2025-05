Adžović: Strateška partnerstva značajna za održivi razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strateška partnerstva doprinose održivom razvoju i napretku Crne Gore, kazala je ministarka javnih radova Majda Adžović.

Ona je učestvovala na događaju pod nazivom „CEI Fund at the EBRD contributed by Italy: Presentation of Operations in Montenegro“, koji su organizovali Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije i Centralnoevropska inicijativa (CEI), u saradnji sa kancelarijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori.

Adžović je, kako je saopšteno iz resornog ministarstva, naglasila izuzetan značaj ovog događaja kao platforme za jačanje međunarodne saradnje, ističući koliko takva strateška partnerstva doprinose održivom razvoju i napretku Crne Gore.

Ona se, u ime Ministarstva javnih radova, zahvalila CEI, EBRD-u, Vladi Italije, kao i Ambasadi Italije u Crnoj Gori, za kontinuiranu posvećenost i značajnu podršku.

„Vaše čvrsto partnerstvo odigralo je ključnu ulogu u jačanju regionalne saradnje i unapređenju razvoja naše zemlje“, navela je Adžović.

Ona je naglasila da je CEI fond dao značajan doprinos Crnoj Gori kroz tehničku saradnju i programe jačanja kapaciteta, izražavajući spremnost za dalji razvoj saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata.

Adžović je istakla ulogu EBRD-a kao ključnog partnera Crne Gore u finansiranju velikih infrastrukturnih projekata, navodeći da jedinstven poslovni model ove finansijske institucije, koji objedinjuje finansiranje, savjetodavnu podršku i reforme politika, direktno doprinosi stabilnosti, konkurentnosti i zelenoj tranziciji u Crnoj Gori.

Ona je napomenula da EBRD finansira projekat nabavke tri nova električna voza, čime se podržava zelena tranzicija u željezničkom transportu Crne Gore.

Adžović je posebno napomenula kredit za energetsku efikasnost u tri javne bolnice, prvi takav projekat u sektoru zdravstva u Crnoj Gori.

Kako je istakla, italijanska donacija ovom projektu potvrđuje snažnu posvećenost Italije inicijativama zelene tranzicije i podršci Crnoj Gori na putu održivog razvoja, uz istovremeno unapređenje kvaliteta javnih usluga i životnog standarda građana.

„Još jednom potvrđujem našu punu spremnost da produbimo saradnju i zajednički iskoristimo buduće prilike u cilju unapređenja kvaliteta života naših građana i održivog razvoja, sa pogledom usmjerenim na buduće generacije“, zaključila je Adžović.

Na panelu su, pored Adžović, govorili i ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsella, nacionalni koordinator CEI iz Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije, Sem Fabrizi, ministar energetike Crne Gore Admir Šahmanović, kao i predstavnici iz privatnog sektora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS