Adžić: Okosnica rada Ministarstva realizacija strateških projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Okosnica rada novoformiranog Ministarstva javnih radova je realizacija projekata od strateškog značaja, poručila je resorna ministarka Majda Adžović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, Adžović je, na marginama Global Transport Connectivity Foruma, koji se održava u Istanbulu, razgovarala sa ministrom saobraćaja i infrastrukture Turske, Abdulkadirom Uraologluom.

Navodi se da su, u otvorenom i konstruktivnom razgovoru, razmatrane mogućnosti jačanja saradnje između Crne Gore i Turske, posebno u oblastima infrastrukture.

Akcenat je, kako je saopšteno, bio na projektima koji doprinose boljoj povezanosti i ubrzanju privrednog razvoja.

Dodaje se da je Adžović upoznala turskog kolegu sa mandatom i prioritetima novoformiranog Ministarstva javnih radova.

Ona je istakla da je okosnica rada Ministarstva realizacija projekata od strateškog značaja.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je posebno ukazano na značaj dalje projektne saradnje, u cilju zajedničkog odgovora na savremene infrastrukturne izazove.

