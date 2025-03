Adriatic 42 ulaže još 25 miliona EUR u budućnost crnogorske brodogradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Brodogradilištu Adriatic42, sa planiranim dodatnim ulaganjem od 25 miliona EUR u rast infrastrukture i uz uloženih više od 50 miliona EUR, ostaju posvećeni jačanju partnerstava sa lokalnim preduzećima, univerzitetima i profesionalcima, saopštio je direktor te kompanije, Erik Rober-Pejar.

On je rekao da u tom preduzeću ostaju posvećeni i nastavku doprinosa stvaranju radnih mjesta i ukupnom razvoju crnogorske pomorske industrije.

„Trenutno imamo oko 100 zaposlenih, od kojih su gotovo svi iz Boke Kotorske. Pored našeg internog tima, sarađujemo i sa značajnim brojem crnogorskih podizvođača, čime dodatno jačamo vezu sa lokalnom radnom snagom i ekonomijom“, kazao je Rober-Pejar Mediabirou.

On je naveo da, gledajući ka ovoj i narednoj godini, njihov fokus ostaje na rastu i kontinuiranom unapređenju.

„Sa planiranim ulaganjem od oko 25 miliona EUR, nastavićemo modernizaciju naših kapaciteta i infrastrukture kako bismo unaprijedili efikasnost i kvalitet usluga. Takođe, aktivno razvijamo ponudu zimskog skladištenja kako bismo vlasnicima jahti pružili sveobuhvatnija rješenja za njihove potrebe“, precizirao je Rober-Pejar.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o širenju poslovanja, cilj im je da ugoste još veće jahte tokom ove i naredne godine. Ovi napori odražavaju njihovu posvećenost širenju kapaciteta i pozicioniranju brodogradilišta kao relevantnog igrača u pomorskoj industriji Jadrana.

On je na pitanje koliko je jahti Adriatic 42 servisirao od otvaranja, odgovorio da je od početka poslovanja, Adriatic 42 uspješno servisirao oko 40 jahti, veličine od 15 do 95 metara.

„Kada je riječ o izazovima, najzahtjevniji projekat je uvijek onaj naredni koji dolazi. Svaka jahta nosi sa sobom jedinstvene složenosti, bilo da se radi o tehničkim nadogradnjama, vrhunskim završnim obradama ili složenim enterijerskim prepravkama. Većina jahti koje servisiramo dolazi od renomiranih brendova i vlasnika koji traže najviši nivo održavanja i popravki“, rekao je Rober-Pejar.

Pored toga, kako je dodao, aktivno razvijaju postprodajne servisne ugovore sa poznatim brendovima jahti poput Ferretti-ja i Rive, a u planu su i novi partneri. Ova strateška ekspanzija dodatno jača našu poziciju kao pouzdanog pružaoca usluga u industriji.

„Zahvaljujući renomiranom Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, uspjeli smo da privučemo visokokvalifikovane profesionalce, uključujući bivše upravnike stroja i kapetane trgovačke mornarice. Njihova tehnička stručnost omogućava im da brzo razumiju specifične zahtjeve naših klijenata i efikasno upravljaju timovima, osiguravajući visok standard usluge“, kazao je Rober-Pejar.

On je naveo da, pored profesionalaca iz pomorske industrije, koriste i bogato iskustvo zaposlenih iz nekadašnjeg komercijalnog brodogradilišta Bijela. Njihovo praktično znanje u oblasti popravke i održavanja brodova donosi značajnu tehničku vrijednost poslovanju, dodatno jačajući njihovu sposobnost preuzimanja složenih projekata.

Rober-Pejar je rekao da Adriatic 42 sarađuje sa oko 100 podizvođača kao što su Caterpillar, Prento Yacht i Riva Yacht, od kojih svaki donosi specijalizovanu stručnost neophodnu za ispunjavanje izuzetno visokih standarda kvaliteta koje naši klijenti očekuju.

„Ova mreža ključna je za otvaranje novih radnih mjesta, ne samo unutar našeg brodogradilišta, već i širom sektora, jer pomažemo u očuvanju i razvoju visoko specijalizovane radne snage“, dodao je Rober-Pejar.

Na pitanje šta crnogorska javnost može očekivati od Adriatic42 u budućnosti, Rober-Pejar je odgovorio da imaju ambiciozne planove za narednih pet godina, s krajnjim ciljem da postanu vodeća referenca na globalnom tržištu u domenu servisa i remonta jahti.

„Da bismo to postigli, privodimo kraju veliki investicioni plan usmjeren na značajno proširenje naših kapaciteta, posebno za servisiranje jahti dužih od 70 metara. Ova ekspanzija omogućiće nam da primimo veći broj velikih plovila, unaprijedimo naše objekte i dodatno razvijemo tehničku stručnost“, zaključio je Rober-Pejar.

