ACV: U kratkom roku riješili brojne nepravilnosti iz prošlosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), na čelu sa Ivanom Šćekićem, u kratkom periodu je ispravila brojne nepravilnosti u poslovanju iz prošlog perioda, koje je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju za 2023. godinu.

„Prema izvještaju DRI o kontroli realizacije preporuka za ACV, Agencija je u potpunosti ispunila 64 odsto, odnosno skoro dvije trećine preporuka – njih 16 od ukupno 25. DRI procjenjuje da je djelimično ispunjeno sedam, dok za dvije nije utvrđen status“, navodi se u saopštenju.

Za sve preporuke su pokrenute aktivnosti, kako DRI i konstatuje.

„Činjenica je da je za realizaciju dijela preporuka potreban duži period da bi bile potpuno ispunjene. DRI će se najkasnije do 15. decembra dostaviti novi izvještaj sa dodatnim obrazloženjima“, rekli su iz ACV-a.

ACV, čiji je direktor Šćekić od marta prošle godine, a od maja u punom mandatu, u polugodišnjem roku postupila je prema akcionom planu za rješavanje uočenih nepravilnosti i neusklađenosti iz prethodnog perioda.

Agencija je, kako se precizira, usvojila novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u oktobru prošle godine, kojim su riješene određene nepravilnosti, među kojima okončanje dugogodišnjih ugovora o djelu i slično.

„Unaprijeđen je i usvojen veliki broj internih procedura, kojim se rješavaju preporuke DRI. Odnose se, između ostalog, na oblast zapošljavanja, prekovremene radne sate, vođenje i odlučivanje u upravnom postupku“, navodi se u saopštenju.

Usvojene su nove procedure za cjelokupan proces zapošljavanja u skladu sa propisima i izrađeni su ugovori za sve zaposlene da bi bili u potpunosti usklađeni sa Zakonom o radu, a što je DRI, pored ostalog, pozitivno ocijenila.

Nadležni Kolegijum DRI dao je sredinom septembra prošle godine pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj ACV i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja zaključno sa 2023.

„Prije revizije DRI, novo rukovodstvo ACV prepoznalo je da je potrebno poboljšati ili usvojiti nove procedure, kao i uskladiti poslovanje u određenim oblastima, te je samoinicijativno djelovalo“, zaključuje se u saopštenju.

