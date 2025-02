ACEBA da bude partner PKCG u dovođenju investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američko-centralnoevropska poslovna asocijacija (ACEBA) spremna je da, kako su saopštili njeni predstavnici, bude partner Privrednoj komori (PKCG) u dovođenju investicija i podršci razvoju Crne Gore.

Predstavnici ACEBA posjetili su PKCG i sa predsjednicom Ninom Drakić, njenim saradnicima i crnogorskim privrednicima razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje dvije privrede.

Potpredsjednik ACEBA, Daglas DeVisocki, istakao je važnost jačanja saradnje dvije asocijacije.

“Spremni smo da budemo partner u dovođenju investicija i podršci razvoju Crne Gore. Zajedno možemo ostvariti velike stvari. Želimo da budemo pravi saveznik u povezivanju najboljih iz privatnog sektora SAD sa partnerima iz Crne Gore, bilo da je riječ o oblastima poljoprivrede, odbrane, energetike, internet bezbjednosti ili drugih”, rekao je deVisocki.

On je naveo da su njihova vrata otvorena za sve kreativne ideje kako bi bili partneri na konkrentim projektima.

Američku delegaciju činili su predstavnici kompanija iz sektora namjenske industrije, energetike, internet bezbjednosti, finansija i drugih.

Drakić je navela da su veoma zainteresovali da Komora, kroz partnerstvo ACEBA, bude spona između privreda dvije zemlje u obostranom interesu.

Ona je podsjetila da je riječ o drugom sastanku predstavnika dvije poslovne asocijacije.

Drakić je predstavila kratko ulogu PKCG kao krovne poslovne asocijacije, kao i ekonomske pokazatelje u sektorima koji bi mogli biti interesantni za američke investitore – razvoj infrastrukture, energetike iz obnovljivih izvora, IT i druge.

U periodu od 2006. do prošle godine, iz SAD-a je ukupno uloženo 418 miliona EUR odnosno 2,8 odsto ukupno uloženih sredstava za proteklih 19 godina, što ih svrstava na 15. mjesto po vrijednosti ulaganja. Broj turista iz SAD-a je prošle godine bio veći 8,7 odsto, a noćenja 12,1 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Sastanak je vodio direktor Sektora za međunarodnu saradnju PKCG Dušan Radonjić, a u radu su učestvovali predstavnici kompanija kao što su Colt CZ Group, Palo Alto Networks, UGT Renewables, Citi, MSD, S2 Global, EPCG, Remid Vis, Tara Group, Uniprom KAP, finansijskog sektora, kao i ICT Cortexa.

