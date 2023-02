Abazović: Vraćamo nekadašnju slavu pomorskog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ima namjeru da povrati nekadašnju slavu pomorskog saobraćaja Crne Gore i infrastrukturno bolje poveže primorske gradove korišćenjem taksi i waterboat plovila, u cilju rasterećenja putne infrastrukture naročito tokom ljetnje sezone, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je danas, u sklopu radne posjete Hagu, posjetio poznatu nizozemsku brodograditeljsku kompaniju Damen, sa čijim rukovodstvom je razgovarao o mogućnostima saradnje i unapređenju vodenog saobraćaja na crnogorskom primorju, kao i nabavci novih plovila za Vojsku Crne Gore.

„Vođstvo Damen grupe, predvođeno vlasnikom kompanije, Arnoutom Damenom, predstavilo je crnogorskoj delegaciji istorijat i sadašnje poslovanje kompanije širom svijeta i upoznalo je sa svojih 14 višenamjenskih plovila koji trenutno operišu na pet kontinenata“, navodi se u saopštenju iz Kabineta premijera.

