Abazović: Vraćamo građanima ono što je njihovo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ima intenciju da građanima vrati ono što je njihovo, stane na kraj arčenju državne imovine i preuzme upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane, saopštio je predsjednik Vlade Dritan Abazović na sastanku sa predstavnicima državnih kompanija i lokalnih samouprava.

Tokom sastanka povodom pitanja budućnosti trajektne linije Kamenari – Lepetani, razmotrena je mogućnost da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom preuzme pristanište i privremeno organizovuje prevoz.

Predstavnici Morskog dobra su upoznali premijera sa činjenicom da je 41. vlada zaključkom dala trajekt Kamenari – Lepetane na upravljanje bez koncesije privatnoj kompaniji koja je imala brojne benefite od države i istovremeno nezadovoljavajući odnos sa lokalnim samoupravama i Morskim dobrom.

Na sastanku su sagledane mogućnosti i razmotreni modaliteti preuzimanja trajektne linije od države i postignuta saglasnost o neophodnosti zaštite javnog interesa u odnosu na privatne monopolističke firme.

Predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra Blažo Rađenović kazao je da je državna kompanija koju predstavlja spremna da preuzme taj posao, konstatujući da bi se time uvećali prihodi u odnosu na trenutni nepovoljni finansijski aranžman sa privatnom kompanijom.

Sastanku su, pored Abazovića i Rađenovića, prisustvovali i ministar bez portfelja, Zoran Miljanić, pomoćnik direktora Morskog dobra Nikola Rađenović, predsjednik Upravnog odbora Barske plovidbe i član tog odbora ispred manjinskih akcionara, Miloš Raičević i Aleksandar Jovović, direktorica Uprave pomorske sigurnosti Ivana Martinić, predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović, sekretar Sekretarijata za ekonomiju u toj lokalnoj samoupravi Vedran Božović, potpredsjednik Opštine Herceg Novi Mirko Mustur i državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Ismet Latić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS