Abazović: Vlada 365 dana radila u šestoj brzini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultat koji je Vlada ostvarila u prethodnih godinu je spektakularan i iznad svih očekivanja, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Vlada je 365 dana radila u šestoj brzini”, kazao je Abazović ispred Vile Gorica, na konferenciji povodom predstavljanja rezultata koje je Vlada postigla u prethodnih godinu.

On je kazao da se ostvarenim podacima i rezultatima ruši sva priča o bankrotu Crne Gore.

“Nikad od kada je Crne Gore, bruto domaći proizvod (BDP) nije prešao pet milijardi. Prošlu godinu, godinu krize, Crna Gora je završila sa 5,8 milijardi EUR. Ubjedljivo imamo najveću prosječnu zaradu u regionu, dok nam je u četvrtom kvartalu prošle godine stopa nezaposlenosti bila svega 13 odsto”, naveo je Abazović.

Kada su u pitanju kompanije i projekti, Abazović je podsjetio da je Elektroprivreda (EPCG) preuzela upravljanje Željezarom, a država trajektnom linijom Kamenari-Lepetane, na kojoj danas počinje naplata prevoza.

Kada je u pitanju Luka Bar, on je dodao da je cilj države da kompletira tu kompaniju.

“Radi se o najvećoj razvojnoj šansi kada je u pitanju Crna Gora, jer to preduzeće treba da generiše izgradnju kompletnog auto-puta prema Srbiji i modernizaciju željeznice. Nadam se da ćemo do kraja maja, eventualno juna, uspjeti da imamo situaciju da je cijela Luka Bar u vlasništvu Crne Gore“, poručio je Abazović.

Kako je naveo, Luka Budva je ustupljena budvanskoj opštini, a pristanište Pine Opštini Tivat.

„Žičara Kotor-Lovćen će biti najprestižniji objekat u turzmu koji se ikada napravio kada je u pitanju reklama Crne Gore“, zaključio je Abbazović.

