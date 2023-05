Abazović: Vjerujem da će Sveti Stefan brzo otvoriti svoja vrata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da vjeruje da će Sveti Stefan vrlo brzo otvoriti svoja vrata i dodao da se država sprema za rekordnu turističku sezonu.

“Na radost naše turističke privrede, brojnih posjetilaca širom svijeta, koji željno iščekuju da se otvori biser ne samo jadranske nego i mediteranske obale, konstatujem da se radovi privode kraju”, rekao je Abazović prilikom obilaska Svetog Stefana.

On je kazao da je Vila Miločer skoro spremna.

“Drago mi je da smo sa direktorom hotela razgovarali o tome šta je to zadnja faza priprema za ovu sezonu”, naveo je Abazović.

On je rekao da vjeruje da će Sveti Stefan vrlo brzo otvoriti svoja vrata, Vila Miločer svakako i spa centar, i da će brojni posjetioci širom svijeta ove godine konačno uživati u ovim nestvarnim ljepotama Crne Gore.

“Spremamo se za rekordnu turističku sezonu i nadam se da ćemo postići izvanredne rezultate”, dodao je Abazović.

