Abazović: Pomoć EU značajna za građane Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Paket energetske podrške Evropske unije (EU) Crnoj Gori, vrijedan ukupno 30 miliona EUR, od izuzetne je važnosti za građane, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da će Vlada učiniti sve kako bi se pomoć stanovništvu što prije dodijelila.

Abazović je na događaju u Vili Gorica, na kojem je ozvaničen početak sprovođenja Paketa omogućavanjem isplate prve tranše od 27 miliona, kazao da su partneri iz EU uvijek tu da iskažu pomoć građanima.

“Sama činjenica da će se pomoć, u jednom od tri segmenata, odnositi na više od 45 hiljada građana, ukazuje na značaj ove donacije. Isto tako, kroz dvije druge komponente pomoći će se i mala privreda i enegetska zajednica, u smislu ostvarivanja energetski efikasnih objekata, a isto tako još jedan vid pomoći biće dodijeljen određenoj kategoriji najugroženijih građana“, rekao je Abazović.

U prisustvu Abazovića i ambasadorke EU u Crnoj Gori Oane Kristine Pope, koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU Ingve Engstrom, potpisali su Memorandum za podršku za prevazilaženje posljedica energetske krize.

Time se na raspolaganje Crnoj Gori stavlja prva tranša od 27 miliona EUR, sa ciljem da pomogne zemlji u prelasku na zelenu energiju, ali i da podrži ugrožene kategorije stanovništva da se izbore sa uvećanim troškovima života izazvanim ratom protiv Ukrajine.

Uplata druge tranše, u iznosu od tri miliona EUR, očekuje se početkom naredne godine.

Kroz ovaj Paket, pomoć od 150 EUR dobiće 40,55 hiljada korisnika najniže penzije, 219 korisnika privremene nadoknade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i 454 korisnika novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca.

Takođe, 6,35 hiljada porodica, koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dobiće po 350 EUR.

Za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i sektoru privrede opredijeljeno je 13 miliona EUR, a predviđena je i podrška malim i srednjim preduzećima u dijelu energetske efikasnosti.

Abazović je ocijenio da je EU najvažniji spoljno-politiki partner Crne Gore.

On očekuje da će Ministarstvo finansija prevazići sve administrativne prepreke, kako bi uplata sredstava što prije krenula prema građanima.

„Za to će biti neophodan jedan određeni period, ali građani mogu da budu spokojni da će ono što je pomoć EU završiti kod njih, u dijelu koji se odnosi na direktna plaćanja i pomoć privredi“, poručio je Abazović.

On je ocijenio da je 30 miliona EUR za malu Crnu Goru ogromna pomoć, navodeći da je ovo rijetki trenutak da možemo od nekoga da očekujemo ovoliko veliku pomoć u nepovratnim sredstvima.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, koji je prisustvovao ceremoniji, objasnio je novinarima da nijesu u pitanju administrativne prepreke, već zakonska procedura o prihodovanju tih sredstava, koja nijesu planirana ovogodišnjim budžetom.

„Ono što ćemo probati je da ovaj dio od sedam ili osam miliona EUR, koji se tiče direktnih isplata penzionerima sa najnižim penzijama i građanima u statusu socijalne potrebe, probamo da realizujemo brzo iz postojećih sredstava. Vidjećemo da li je to moguće iz tekuće rezerve, kako ne bi čekali ove zakonske procedure i da se ne gubi vrijeme“, rekao je Damjanović.

Popa je objasnila da je dio koji se odnosi na Crnu Goru, dio regionalnog paketa od milijardu EUR namijenjenog podršci partnerima sa Zapadnog Balkana u rješavanju energetske situacije i visokih cijena uzrokovanih ruskim agresorskim ratom protiv Ukrajine.

„Polovinu od ovih milijardu EUR smo opredijelili kroz ubrzani postupak, kao budžetsku podršku. Crna Gora dobija svoj dio od 30 miliona EUR“, rekla je Popa.

Ona je navela da ova direktna podrška ima dva glavna cilja. Prvi je, da se zaštite najugroženije grupe stanovništva.

„Dogovorili smo se da podržimo one sa najnižim primanjima, koji su već pogođeni uvećanjem troškova života izazvanim ruskim ratom protiv Ukrajine. Penzioneri, pojedinci i porodice koje trenutno primaju socijalna davanja, dobiće direktnu novčanu naknadu. Takođe smo željeli da se osiguramo da će svi koji trenutno dobijaju pomoć za račune za struju i dalje biti podržani tokom ove godine“, saopštila je Popa.

Ona je objasnila i da se Paketom pomoći podržava Crna Gora u njenim naporima u zelenoj tranziciji, koji će pomoći i u povećanju njene energetske bezbjednosti.

Kroz svoj akcioni plan, Crna Gora je pristala da koristi budžetsku podršku EU za promovisanje korišćenja obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i usvajanje strateške vizije budućnosti u smislu energije i klime.

