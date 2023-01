Abazović: Od naredne godine u Sutomoru hotel sa pet zvjezdica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranjem luksuznog hotela, koji grade kompanije Accor i Iberostar, naredne godine biće direktno otvoreno 400 novih radnih mjesta u Sutomoru, saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i predstavnika investitora.

Abazovića i ministarku ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Anu Novaković Đurović danas su predstavnici Accora i Iberostara upoznali sa projektom izgradnje hotela sa pet zvjezdica Rixos u Sutomoru.

“Predstavnici Accora i investitora upoznali su Abazovića sa detaljima ovog luksuznog hotela i naglasili svoju posvećenost Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji, ukazujući da su prepoznali napore Vlade u privlačenju svjetskih hotelskih brendova i investitora”, navodi se u saopštenju iz Kabineta premijera.

Accor grupacija je broj tri u hotelskoj branši u svijetu i u svom portfoliju ima neke od najuspješnijih i najprepoznatljivih hotelskih brendova.

Predstavnici Accora su naglasili da je snaga njihove kompanije u distribuciji, tako da njihovo prisustvo otvara našoj zemlji pristup ogromnom broju turista koji su njihovi lojalni klijenti.

Abazović je kazao da je Vlada spremna da investitoru Iberostaru i predstavnicima grupacije Accor bude na raspolaganju sa ciljem prevazilaženja svih barijera kako bi se pomenuti hotel otvorio za ljetnju turističku sezonu 2024. godine.

Abazović je rekao da je zadovoljan zbog toga što će Sutomore i Bar dobiti renomirani hotel sa pet zvjezdica, navodeći da će to značiti novu vrijednost za taj kraj, ali i cjelokupnu turističku ponudu naše države.

On je posebno istakao što će sa otvaranjem ovog luksuznog hotela biti direktno otvoreno 400 novih radnih mjesta u Sutomoru.

“U narednom periodu želimo vidjeti još nekoliko hotela sa pet zvjezdica od Budve do Ulcinja”, naveo je Abazović.

Na sastanku se razgovaralo i o mogućnosti otvaranja drugih hotela u Crnoj Gori, ali i mogućnostima obuke kadra u turizmu i ugostiteljstvu.

Sastanku su prisustvovali investitor i vlasnik Iberostar hotelske grupe Branko Čupić sa saradnicima, kao i poslovni i izvršni direktor Accor grupe, Fransoa Baudin i Gaurav Bušan.

