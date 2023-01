Abazović objavio kako će izgledati novi hotel Galeb

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović objavio je kako će izgledati novi hotel Galeb u Ulcinju, koji će imati pet zvjezdica.

On je na svom Facebook profilu napisao da radnu sedmicu započinju lijepim vijestima.

“Dobili smo idejno rješenje koje se potpuno uklapa u ambijent borove šume koji okružuje hotel, manju spratnost od prethodnih projekcija i visok nivo zaštite prostora”, naveo je Abazović.

On je kazao da vjeruje da će se i sve ostale procedure ići planiranom dinamikom i da će “naš Galeb uskoro ponovo raširiti svoja krila”.

“Ulcinjani pamte dočeke Novih godina u hotelu koji je bio simbol grada. Siguran sam da nije daleko trenutak kada će vatromet ponovo krenuti sa čuvene terase. Idemo dalje, gradimo bolju Crnu Goru, donosimo zdrave investicije i borimo se za svaki grad i svakog čovjeka”, zaključio je Abazović.

