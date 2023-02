Abazović: Nastavljamo intenzivnu komunikaciju u cilju snažnije ekonomske saradnje

Hag, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zainteresovana za jačanje saradnje sa Južnom Korejom, naročito u ekonomskom smislu i zato raduje intenziviranje odnosa, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović se susreo u Hagu sa ministrom vanjskih poslova Južne Koreje, Park Jinom, na marginama REAIM samita čiji je koorganizator, pored Nizozemske i Južna Koreja.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da raduje intenziviranje odnosa, imajući u vidu susrete sa predsjednikom Južne Koreje Jun Suk Julom, njegovim saradnicima i korejskim privrednicima.

Sagovornici su kazali da su uvjereni da će međudržavna saradnja, koja se u dosadašnjem periodu temeljila na dragocjenoj razvojnoj pomoći Južne Koreje i projektima u kulturi i obrazovanju, sve više razvijati na ekonomskim osnovama.

